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Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı - Son Dakika

Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı

14 yıl sonra Kıvanç Tatlıtuğ ile İstanbul İçin Son Çağrı filminde partner olan Beren Saat, kendisini tatmin ettiği sahneyle dikkat çekti. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan sahnede Saat'in performansı beğenilmedi.

Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı
27.11.2023 - 09:55,  Güncelleme: 10:05
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14 yıl önce televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'te yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı filminde buluştu. Saat'in filmdeki bir sahnede kendi kendini tatmin ettiği sahne ise çok konuşuldu.

OYUNCULUĞU BEĞENİLMEDİ

Konusuyla dikkat çeken filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un cesur sahneleri de konuşuluyor. Sevişme sahneleriyle konuşulan filmde, Beren Saat'in kendi kendini tatmin ettiği sahne de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan sahnede Saat'in oyunculuk performansı beğenilmedi.

İşte Beren Saat'in sahnesi için yapılan bazı yorumlar:

Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU

Serin (Beren Saat), New York havalimanında bavulu başkası ile karışınca kendisini zor bir durumun içinde bulur. Bu sırada yolu Mehmet (Kıvanç Tatlıtuğ) ile kesişen Serin, onunla birlikte kaybolan valizinin peşinde düşer. Bu süreçte Serin ve Mehmet, New York'ta aşk, evlilik ve sadakat üzerine bir keşfe çıkarlar.

Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı
Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı
Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı
Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı
Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı

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Son Dakika Sinema Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filme damga vuran sahne! Beren Saat kendi kendini tatmin etti, izleyicilerden yorum yağdı - Son Dakika
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