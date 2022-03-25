"Filmimin Hikayesi" yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
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"Filmimin Hikayesi" yarışmasına başvurular başladı

25.03.2022 17:27
"Filmimin Hikayesi" yarışmasına başvurular başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfınca (TÜRSAK) İstanbul Vakfı katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali" bu yıl 18. kez gerçekleştirilecek.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfınca (TÜRSAK) İstanbul Vakfı katkılarıyla düzenlenen "Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali" bu yıl 18. kez gerçekleştirilecek.

TÜRSAK tarafından yapılan açıklamaya göre, festivalin "Filmimin Hikayesi" bölümüne başvurular, 4 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Yarışma, sanatsal anlamda yetenekli çocuklara sinemayı sevdirmeyi ve alan hakkında teşvik etmeyi amaçlarken aynı zamanda proje ile sinemayla ilerleyen dönemlerde çocukları sektöre kazandırmayı hedefliyor.

"Filmimin Hikayesi" bünyesinde gerçekleştirilecek "Kısa Film Atölyesi" ile birinci seçilen hikayenin sahibine yetkin bir sinemacının mentorluğunda çalışmanın filme dönüştürülmesi, bununla beraber film yapım aşamalarının bire bir içinde bulunma imkanı verilecek.

Türkiye genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 8 ile 13 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olan yarışma, genç katılımcılara konu sınırlaması vermeden yalnızca tek bir hikaye ve en fazla 2 sayfa uzunluğunda çalışmalarla başvuru yapmalarına olanak sağlıyor.

Tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından 8 Nisan'da kitap haline getirmek için seçilen 50 hikaye açıklanacak ve devam eden süreçte hikayelerin basımı yapılarak okullara dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yarışmada birinci seçilen çalışma, Kısa Film Atölyesi'nde alanında uzman bir sinemacı eşliğinde kısa film haline getirilecek.

Başvuruların "www.cocukfestivali.com" adresinden kabul edildiği yarışmada, katılımcılar detaylı başvuru koşullarını ve yarışma ile ilgili diğer bilgileri resmi internet sayfasından hem de sosyal medya hesabından takip edebilecek.

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İstanbul Vakfı, Kısa Film, Türkiye, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Filmimin Hikayesi' yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika


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