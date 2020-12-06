Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti?

2020 yılı tam bir felaket yılı oldu hepimiz için. Avustralya'daki orman yangınları, Türkiye'deki depremler, savaş, ekonomik sıkıntılar ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Umut ve neşe ile başladığımız 2020 yılı ne yazık ki aynı neşe ile bitmedi. Bu video da filmlerde 2020 yılı nasıl başladı? Nasıl bitti? YouTube'da Tekmoloji Film-Dizi kanalında konuyla ilgili bir video yayımlandı.