Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler - Son Dakika

Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler

13.02.2021 11:47
Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler, System.String[]

Bazı filmler izleriz sanki bize geleceği gösterir. Filmde olmayacak teknolojiler vardır ama o teknolojiler gerçekleşir. Bazı filmlerde geleceği gösterir ama o teknolojiler gerçekleşmez. Hadi filmlerde gerçekleşen ve gerçekleşmeyen teknolojilere bir bakalım.

Bazı filmler izleriz sanki bize geleceği gösterir. Filmde olmayacak teknolojiler vardır ama o teknolojiler gerçekleşir.  Bazı filmlerde geleceği gösterir ama o teknolojiler gerçekleşmez. Hadi filmlerde gerçekleşen ve gerçekleşmeyen teknolojilere bir bakalım.

Gerçekleşenler

Ay'a Yolculuk

1902 yılında çekilen ilk bilim kurgu filmi olarak bilen Ay'a Seyahat filmi geleceği bildi. Gerçek Ay'a seyahat filmden 67 yıl sonra Apollo 11 uzay aracı tarafından yapıldı.

Bilgisayar

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in 1968 yapımı  2001: Bir Uzay Destanı filminde bilgisayarları görüyoruz. Bilgisayarla işlem yapılıyor, satranç oynanabiliyor aynı günümüzde ki işlevi gibi.

Görüntülü Arama

Yine 2001: Uzay Destanı filminde olan ve gerçekleşen teknoloji görüntülü aramadır. Filmde karakterin kızıyla görüntülü konuştuğu görünüyor. Filmden farklı olarak görüntü arama sonrası para ödeniyor . Günümüzde Skype gibi uygulamalarda ücretsiz olarak görüşme yapabiliyoruz.

Hayvan Klonlama

1993 yılında çekilen Jurassic Park filmi hayvan klonlanmayı konu ediyor.  Filmden 3 yıl sonra  ilk klonlanan hayvan olan Koyun Dolly klonlandı.

Kulaklıklar

"Fahrenheit 451" romanından uyarlanan filmde 1966 yılı olmasına rağmen kulaklar görüyoruz. Bu da gerçekleşen teknolojilerden biri.

Cep Telefonları

Ünlü uzay dizisi Star Trek'te gemi personelinin cep telefonlarıyla konuştuğunu görüyoruz. Bu seri  firmaları o kadar etkilemiş olacak ki, Motorola mühendisi Martin Cooper'a 1973 yılında dünyanın ilk cep telefonun tasarımını Star Trek'ten ilham aldığını söylersek yanlış olmaz.

Gerçekleşmeyen

Zaman Yolculuğu

Geleceğe Dönüş gibi bir çok film bu konuyu ele alsa da Zamanda yolculuk henüz gerçekleşmiş bir teknoloji değil.

Uzaya Kolay Yolculuk

Filmlerde görünen teknolojilerden biri uzaya yapılan kolay teknolojilerdir. Uzaya astronot gönderme sıkılığımız artmış olsa da henüz uzaya gitmek filmlerde ki gibi kolay değil.

Ay'da Yaşam

Ay'a yıllar önce ayak basmış olsak ve koloni kurma anlamında çalışmalar yapmış olsak da henüz koloni olarak Ay'da henüz yaşamış değiliz.

Uçan Arabalar

Ünlü çizgi dizi Jetgiller 2000 yılları ele alıyor. Jetgillerde ki kullanılan teknolojilerden biri

Konuşan Bilgisayarlar

2001 Uzay Yolu Destanında ki birçok teknoloji gerçekleşe de gerçekleşmeyen teknolojiden biri konuşan bilgisayarlar. Bilgisayarlar her ne kadar akıllı olduysa da henüz akıllı bir konuşma mekanizmasına sahip değiller.

Işın Kılıcı

Ünlü uzay filmi serisi Star Wars gelecekte geçiyor. Her ne kadar oyuncakları yapılsa da, üzerinde çalışmalar olsa da Işın Kılıcı henüz gerçekleşmiş bir teknoloji değil.

Süper Uyku

James Cameron'ın yazıp-yönettiği Avatar filmde insanların 5 yıl süreyle uykuya yatırıldığı ve uzay yolculuğuna çıkarıldığını görüyoruz. Bu teknolojide henüz gerçekleşmiş değil.

Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler

Stanley Kubrick, Apollo, Star, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Filmlerde Gerçekleşen ve Gerçekleşmeyen Teknolojiler - Son Dakika


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