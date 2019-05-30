Son Dakika Haberleri: Filmlerden esinlenip şansını denemek için soygun girişiminde bulundu
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Filmlerden esinlenip şansını denemek için soygun girişiminde bulundu

1 saat önce

Karabük'te silahıyla bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Filmlerden esinlenip şansını denemek için soygun girişiminde bulundu, System.String[]
Karabük'te silahıyla bir markete girerek soygun yapmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemede tutuklandığını öğrenince gözyaşlarına boğulan şahıs, izlediği filmlerden esinlenerek şansını denemek için böyle bir olaya giriştiğini söyledi. Karabük merkeze bağlı Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir markete kafasında kar maskesi elinde kuru sıkıdan bozma silahla girerek soygun girişiminde bulunan H.Y. (51), kaçmaya çalıştığı sırada market çalışanlarının ve vatandaşların müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edilmişti.
ŞANSINI DENEMEK İSTEMİŞ Emniyette ifadesi alınan H.Y.'nin, yaptığından pişman olduğunu, izlediği filmlerden esinlenerek, şansını denemek için böyle bir girişimde bulunduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin sağlık kontrolünden geçirilen H.Y, çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesi sonrası, silahlı gasp ve yağma suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrenen şahıs gözyaşlarına hakim olmadı. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' yönündeki sorularına hakaretle cevap veren H.Y, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:55 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Karabük, Güncel
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