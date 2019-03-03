Son Dakika Haberleri: Filmlere Konu Olan Gizemli Bir Olay; Amityville Dehşet Evi

Filmlere Konu Olan Gizemli Bir Olay; Amityville Dehşet Evi

38 dakika önce

13 Kasım 1974 akşamı saat 18: 30'da genç bir adam, New York'un, Long Island bölgesinde bulunan Amityville kasabasındaki bir bara hızlıca girer ve annesiyle babasının vurulduğunu söyleyerek yardım ister.Bunun üzerine, barda bir grup hemen yardım için toplanır ve eve gider.

13 Kasım 1974 akşamı saat 18: 30'da genç bir adam, New York'un, Long Island bölgesinde bulunan Amityville kasabasındaki bir bara hızlıca girer ve annesiyle babasının vurulduğunu söyleyerek yardım ister.

Bunun üzerine, barda bir grup hemen yardım için toplanır ve eve gider.

Ardından da tıpkı genç adamın anlattığı gibi iki ölü bedenle karşılaşır.

Bu noktadan sonra olaya polis dahil olur ve onlar da olay mahallini incelerken evde 4 ceset daha bulur.

Yani evdeki cinayete toplamda 6 kişi kurban gitmişti

Evdeki bu kişiler, 1965 yılından beri o evde yaşayan Defeo ailesinin altı üyesinden başka kimse değildir Anne Louise Defeo, baba Ronald Defeo ve beş çocuklarından dördü sabaha karşı 3: 15 civarında 35 kalibrelik bir tüfekle yataklarında uyurken vurularak öldürülmüşlerdi.

Ölen defeoların hepsi, sağ taraflarına doğru yüz üstü yattıkları sırada öldürülmüşlerdi.

Defeo ailesinden hayatta kalan tek kişi ise, olayı bildiren Ronald Defeo JR.'dı.

Zaten bu seri cinayetleri işleyen de tam olarak kendisiydi.

Ronald Defeo JR, verdiği ifadede olayı şöyle anlatıyor "Bir kere başladığımda duramadım,her şey çok hızlı gelişti"

Ayrıca ronald, evdeki bir şeyin kendisine fısıldadığını, ve bu şeyin ailesini iblis olarak gösterdiğini de söyledi.

Bu olaydan sonra Ronald Defeo jr müebbet hapse çarptırıldı.

Ancak Amityvilleda bulunan DeFoe evinin hikayesi yeni başlıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:21 Kaynak: Youtube

New York, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Şeyma Subaşı, İç Çamaşırsız Dansıyla Yürek Hoplattı İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Filmlere Konu Olan Gizemli Bir Olay; Amityville Dehşet Evi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]