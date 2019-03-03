Filmlere Konu Olan Gizemli Bir Olay; Amityville Dehşet Evi

13 Kasım 1974 akşamı saat 18: 30
'da genç bir adam, New York
'un, Long Island bölgesinde bulunan Amityville kasabasındaki bir bara hızlıca girer ve annesiyle babasının vurulduğunu söyleyerek yardım ister.
Bunun üzerine, barda bir grup hemen yardım için toplanır ve eve gider.
Ardından da tıpkı genç adamın anlattığı gibi iki ölü bedenle karşılaşır.
Bu noktadan sonra olaya polis dahil olur ve onlar da olay mahallini incelerken evde 4 ceset daha bulur.
Yani evdeki cinayete toplamda 6 kişi kurban gitmişti
Evdeki bu kişiler, 1965 yılından beri o evde yaşayan Defeo ailesinin altı üyesinden başka kimse değildir Anne
Louise Defeo, baba Ronald Defeo ve beş çocuklarından dördü sabaha karşı 3: 15
civarında 35 kalibrelik bir tüfekle yataklarında uyurken vurularak öldürülmüşlerdi.
Ölen defeoların hepsi, sağ taraflarına doğru yüz üstü yattıkları sırada öldürülmüşlerdi.
Defeo ailesinden hayatta kalan tek kişi ise, olayı bildiren Ronald Defeo JR.'dı.
Zaten bu seri cinayetleri işleyen de tam olarak kendisiydi.
Ronald Defeo JR, verdiği ifadede olayı şöyle anlatıyor "Bir kere başladığımda duramadım,her şey çok hızlı gelişti"
Ayrıca ronald, evdeki bir şeyin kendisine fısıldadığını, ve bu şeyin ailesini iblis olarak gösterdiğini de söyledi.
Bu olaydan sonra Ronald Defeo jr müebbet hapse çarptırıldı.
Ancak Amityvilleda bulunan DeFoe evinin hikayesi yeni başlıyordu.