Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti - Son Dakika

Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı.

Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün gece filmleri bile aratmayacak şekilde hareketli anlar yaşandı. Gözaltında iken kelepçeyi kırmayı başarıp kaçan bir şüpheli, bölgedeki polis ve bekçilerin 45 dakika süren yoğun uğraşları sonucu yakalanarak yeniden gözaltına alındı. Hastaneden firar eden şüpheli şahıs yeniden kelepçelenerek polis merkezine götürüldü.


İlginç olay, gece yarısı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe otogarı civarında 35 AJ ... plaka bir otomobili durduran Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otomobilde yaptıkları aramada 2.10 gr kristal diye tabir edilen metamfetamin, 11.30 gr esrar ve silah buldu. Araçta bulunan M.B. ve E.Y.'yi gözaltına alan ekipler doktor raporu için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gitti. Doktor kontrolü sırasında birbirine kelepçeli iki kişiden M.B. bir süre sonra kelepçeyi kırıp hastaneden firar etti. Gazibeğendi Parkı'nın altında bulunan çalılıklara kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına devriye gezen ekipler, trafik ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileri de katıldı. M.B.'nin kaçtığı bölgeyi abluka altına alan polisler el fenerleriyle her yeri didik didik aradılar. 45 dakika sonunda şüpheli çalılıkların arasında gizlenmiş halde bulundu. M.B. Kaçakçılık ve Organize polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Devlet Hastanesi, Kuşadası, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esenyurt'ta yaraladıkları kişiyi otomobilin bagajına koyup kaçtılar
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda Bağdat Caddesi'nde kaza: Sürücü saatler sonra teslim oldu Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde cumhuriyetin kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:58:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Filmleri aratmayacak bir biçimde firar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]