Üye Girişi
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı - Son Dakika

Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı

05.08.2021 19:11
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 1'i kadın 3 kişi, kovalamaca neticesinde yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 1'i kadın 3 kişi, kovalamaca neticesinde yakalandı. Aracı sokak arasına park eden şahısların, değiştirdikleri otomobilin plakasını ve bir tabancayı ise ağaçlık alana attıkları ortaya çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu'nda Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) düşen bir otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden şahıslar aracı Körfez ilçesinde durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden otomobildeki sürücü, ekiplerin "Dur ihtarına uymayarak İzmit istikametinde kaçmaya başladı. Ekipler tarafından araç takibe alındı. Derince ilçesinde kaçan otomobilin sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya başladı. Lastiği patlayan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bir vatandaşın aracına daha çarptı. Daha sonra D100 Karayolu'ndan ayrılan şahıs İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'ne girdi. Şahıslar, otomobili Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak'ta park edip plakasını değiştirerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandılar

Kaçmaya çalışan 1'i kadın toplam 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendisini yere atan kadın, hamile olduğunu iddia ederek ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ekiplere zorluk çıkartan katın ambulansa alınarak, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen kadının eşi ise, ekiplere zorluk çıkartması sebebi ile gözaltına alındı. Şahıslar yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri şahısların park edip, üzerindeki plakayı değiştirdiği araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında şahısların, aracın üzerindeki plakayı park ettikten sonra değiştirdikleri belirlendi. Daha sonra bölgede aramalarda bulunan ekipler, sokak üzerindeki ağaçlık alanda şahısların attığı plakalar ve 1 adet tabanca buldu. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, otomobilin İstanbul'da çalındığı belirlendi. Otomobil daha sonra incelenmek üzere otoparka çekildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı

Kocaeli, Körfez, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama 19:06 Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu 18:33 Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in Yasemin Çonka yıldızı gündem oldu 18:11 Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in Yasemin Çonka yıldızı gündem oldu
Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın 17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu 17:45 Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı 17:11 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan 16:49 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı 16:24 Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi         
19:16
Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak         
18:54
Bakan Ziya Selçuk: Telafi eğitimlerinde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı Bakan Ziya Selçuk: Telafi eğitimlerinde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı         
18:28
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti         
17:14
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş         
17:05
Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu         
16:26
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!         
14:36
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 19:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement