Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı

04.01.2023 10:09

Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı Adana'da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle işbirliği içinde olduğu için aranması bulanan şahsın yerini tespit eden polis tavuk çiftliğine operasyon yaptı.

Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı

Adana'da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle işbirliği içinde olduğu için aranması bulanan şahsın yerini tespit eden polis tavuk çiftliğine operasyon yaptı. Silah çekip kaçmak isteyen şüpheli damda vuruldu

Polis evde bulunan 5 şüpheliyi ise filmleri aratmayan çatışma ile yakaladı

ADANA Adana'da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle işbirliği içinde olduğu için aranması bulanan şahsın yerini tespit eden polis tavuk çiftliğine yaptığı baskında şahsı silah çekip kaçmak isteyince vurarak yakaladı. Çiftlikte bulunan 5 kişi de polisle çatıştı ancak hepsi etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2'si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş'ın Yenidam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde 5 arkadaşıyla birlikte saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler, teslim olması için şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş polise silah doğrulttu. Çiftlikteki bulunan Kardaş'ın 5 arkadaşı da tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu. Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip damdan düştü. Polisin, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki 5 şüpheli gözaltına alındı, sağlık ekiplerine de haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür Kardaş'ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda mermi, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Özgür Kardaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Operasyon yerine gelen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de suç ve suçluyla karalılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Aksaray'da yoğun sis kazalara neden oldu: 9 yaralı Aksaray'da yoğun sis kazalara neden oldu: 9 yaralı Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis YOLCULAR 'DAHA ÇOK GENÇSİN, YAPMA' DİYE UYARMIŞ YOLCULAR 'DAHA ÇOK GENÇSİN, YAPMA' DİYE UYARMIŞ

Operasyon, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Meral Akşener'den Sinan Ateş açıklaması: Ailesi soru ya da araştırma önergesi yapılmamasını talep etti
11:19 Oyuncu Enis Arıkan, 40'ıncı yaşını kutladı! Camdaki Kız ekibinin doğum günü partisinde taktığı altınlar dikkat çekti
11:10 Hastanede iki kişinin saldırısına uğrayan doktor Bakan Koca'ya seslendi: Yılın ilk sağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım?
11:08 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jesus, Galatasaray derbisine dair sorulan soruyu yanıtladı: Bizim için diğer maçlarla aynı, normal bir maç
10:45 Güne yükselişle başlayan gram altın 1120 lira seviyesinden satılıyor
10:44 Bakan Nebati, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını açıkladı: Peşinat yüzde 10 olacak, alınan konut 5 yıl satılamayacak
10:39 Dolar 18,74 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:40 İBB Başkanı İmamoğlu belge paylaştı: AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım kusura bakmasınlar
10:21 ABD'den Türkiye-Suriye görüşmesi hakkında ilk yorum: Politikamız değişmedi, desteklemiyoruz
10:21 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı gönderme: Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 11:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement