Filmleri aratmayan operasyon: 6 kişi polisle çatıştı, iki cinayetten aranan şahıs vurularak yakalandı

Adana'da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle işbirliği içinde olduğu için aranması bulanan şahsın yerini tespit eden polis tavuk çiftliğine operasyon yaptı. Silah çekip kaçmak isteyen şüpheli damda vuruldu

Polis evde bulunan 5 şüpheliyi ise filmleri aratmayan çatışma ile yakaladı

ADANA Adana'da iki cinayet olayına karıştığı ve çetelerle işbirliği içinde olduğu için aranması bulanan şahsın yerini tespit eden polis tavuk çiftliğine yaptığı baskında şahsı silah çekip kaçmak isteyince vurarak yakaladı. Çiftlikte bulunan 5 kişi de polisle çatıştı ancak hepsi etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2'si cinayet 9 ayrı suçtan aranan Özgür Kardaş'ın Yenidam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde 5 arkadaşıyla birlikte saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler, teslim olması için şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Kardaş polise silah doğrulttu. Çiftlikteki bulunan Kardaş'ın 5 arkadaşı da tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada, Kardaş omzundan ve kasığından vuruldu. Yaralanan Kardaş, dengesini kaybedip damdan düştü. Polisin, kapısını zırhlı araçla kırarak girdiği çiftlikteki 5 şüpheli gözaltına alındı, sağlık ekiplerine de haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Özgür Kardaş'ı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin saklandığı adreste yapılan aramada ruhsatsız 5 tabanca, çok sayıda mermi, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Özgür Kardaş'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Operasyon yerine gelen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de suç ve suçluyla karalılıkla mücadele edeceklerini söyledi.