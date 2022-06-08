Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

08.06.2022 15:50

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı Tekirdağ Valiliği ve AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü koordinesinde, Muratlı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikat film sahnelerini aratmadı.

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valiliği ve AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü koordinesinde, Muratlı Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikat film sahnelerini aratmadı.

Tatbikata katılan ekipler, Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkabilecek muhtemel bir yangın senaryosunu canlandırdı. Yangın alarmının devreye girmesi ile ilk olarak binadaki işçiler güvenli bir şekilde tahliye ettirilerek toplanma alanında bir araya geldi.

Olay mahalline dakikalar içerisinde çok sayıda Emniyet, İtfaiye, TREDAŞ ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Tatbikat, katılanlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sözde yangına müdahalesi film sahnelerini aratmadı.

Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı
Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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