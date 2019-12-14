Filmli Fotoğraf Günleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Filmli Fotoğraf Günleri'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Filmli Fotoğraf Günleri'ne yoğun ilgi

7 saat önce

Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Ahanda Fotoğraf Grubu işbirliği ile düzenlenen Filmli Fotoğraf Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Filmli Fotoğraf Günleri'ne yoğun ilgi, System.String[]

Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Ahanda Fotoğraf Grubu işbirliği ile düzenlenen Filmli Fotoğraf Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Türk ressam ve fotoğrafçı Şinasi Barutçu'nun fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte 5 gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.


Türkiye Fotoğraf Vakfı ve Ahanda Fotoğraf Grubu işbirliği ile düzenlenen Filmli Fotoğraf Günleri'nin açılışı Türkiye Fotoğraf Vakfı'nın Zeytinburnu'ndaki merkezinde gerçekleştirildi. Nostalji rüzgarlarının eseceği Fotoğraflı Film Günleri'nde; sergi, film gösterimi, fotoğraf çekimi ve baskısı, film banyosu, dijital tarama gibi etkinliklerin yanı sıra, söyleşi ve dia gösterimleri de yapılacak. Etkinlikler 5 gün boyunca devam edecek. Etkinlikler kapsamında Türk ressam ve fotoğrafçı Şinasi Barutçu'nun eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Fotoğraf Vakfı Yöneticisi Murat Gür, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Başkan Aydın davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.


"İlk kez Şinasi ustanın bir fotoğraf albümü yayınlandı"


Başkan Aydın daha sonra yaptığı açıklamada, "Şinasi Barutçu ustamızın fotoğraflarından oluşan sergimizi davetlilerimiz ile birlikte beraber dolaştık. O dönem muhteşem olan fotoğraflar bu dönem için de muhteşemliğini koruyor. İnanılmaz açılımlar, farklı yaklaşımlar var. Türkiye'deki ilk örneklerini ortaya koymuş. Türk fotoğrafçılığında yeni ufuklar, yeni tarzlar ve yeni gelişmelerin başlangıcı diyebiliriz. İlk kez Şinasi ustanın bir fotoğraf albümü Türkiye Fotoğraf Vakfı tarafından bu sergi münasebetiyle yayınlanmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


"Şinasi Barutçu Türk fotoğrafında ismi çok büyüktür"


Türkiye Fotoğraf Vakfı Yöneticisi Murat Gür ise, "Güzel etkinlikler yapacağız. Fotoğraf severleri bir araya getireceğiz. Şinasi Barutçu Türk fotoğrafçıları arasında yeri önemlidir. Kendisi 1920'lerde fotoğrafa başladı. Ama ne yazık ki günümüze hiç kitabı ulaşmadı. Şinasi bey bugün bildiğimiz fotoğrafçıların öncüsüdür. Etkinliğimiz 18 Aralık'a kadar devam edecek, Bu sergide Şinasi Barutçu'nun Berlin Olimpiyatlarında çekilen fotoğrafları da var. Şinasi Bey o fotoğrafıyla da ödül almıştır. Bizde kendisi için çok güzel siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bir kitap yaptık" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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