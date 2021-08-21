Filografi kursunu tamamlayan kursiyerlerden Karabük Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Son Dakika

Filografi kursunu tamamlayan kursiyerlerden Karabük Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret

Karabük'te "Çelik Kentin Yürekli Çocukları" projesi kapsamında filografi kursunu tamamlayan kursiyerler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti.

Karabük'te "Çelik Kentin Yürekli Çocukları" projesi kapsamında filografi kursunu tamamlayan kursiyerler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'u ziyaret etti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Karabük Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle proje hayata geçirildi. Proje kapsamında filografi kursunu bitiren kursiyerler, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi tarafından kabul edildi. Gençlerin yaptığı el emeği çalışmaları inceleyen Tuğ, kursiyerlere ve eğitmenlerine hediye verdi.

Son Dakika

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar

Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek

Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz

Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.

Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı

Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı