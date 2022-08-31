Video: Irak'ta Filografi Sanatına İlgi Arttı - Son Dakika
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Video: Irak'ta Filografi Sanatına İlgi Arttı

31.08.2022 22:42
Video: Irak'ta Filografi Sanatına İlgi Arttı

Filografi sanatı veya çivileri ve renkli iplikleri kullanarak sanat eseri yapma süreci, Irak'taki modern sanatlardan biri.Filografi, ip sanatı olarak da biliniyor.

Filografi sanatı veya çivileri ve renkli iplikleri kullanarak sanat eseri yapma süreci, Irak'taki modern sanatlardan biri.

Filografi, ip sanatı olarak da biliniyor.

Aslen Osmanlı döneminden kalma filografinin, stres ve kaygıyı azaltmada da psikolojik etkisi olduğu biliniyor.

MUSLIM AL-JIZANI, Sanatçı:

"Bu sanatın psikolojik yönü sabrı öğretmesi ve stresi gidermesi. Bu sanatın aletleri basit; tahta, çivi ve çeşitli ipliklerdir."

Filograflar tarafından kullanılan en önemli iplik türlerinin ipek, yün, pamuk ve diğer bazı iplikler olduğunu olduğunu söyleyen sanatçı, filografi çalışmalarının Irak'ta 2017 yılında başladığını ve bu sanatla tanınan birçok yerel sanatçının sanatın ülkede yayılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Al-Jizani, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Bağdat'ta ve diğer Irak vilayetlerinde çeşitli sergilere katıldı.

MUSLIM AL-JIZANI, Sanatçı:

"Bu sanatın temellerini daha fazla insana öğretmek gibi bir amacım var ki bu sanat kültürün (bir parçası) olsun. Çünkü bu sanat Irak'ta çok yaygın değil, bu (amaç) sanat atölyelerinin kurulmasıyla (yaygınlaşacaktır)."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bağdat'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Irak'ta Filografi Sanatına İlgi Arttı - Son Dakika

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