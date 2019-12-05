Son Dakika Haberleri: Filtre düzenlemesi yasadan çıkarıldı
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Filtre düzenlemesi yasadan çıkarıldı

6 saat önce

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

Filtre düzenlemesi yasadan çıkarıldı, System.String[]

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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