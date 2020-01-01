Filtresiz santraller için süre doldu - Son Dakika

Filtresiz santraller için süre doldu
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "5 termik santral tamamen 1 termik santral kısmen kapatılacak" dedi.
(İHA)
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