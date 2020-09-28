Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem... - Son Dakika

Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem...

ZONGULDAK'ta, koronavirüs hastası kişilerin filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem..., System.String[]

ZONGULDAK'ta, koronavirüs hastası kişilerin filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tanısı konulan hastaların filyasyon çalışması sırasında temaslı oldukları kişiler hakkında eksik veya yanıltıcı bilgiler verdiğine dikkat çekildi. Bunun önüne geçmek için alınan kararda, filyasyon çalışması sırasında temaslı kişiler hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi ile "bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı" hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda; Koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."


Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem...
Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem...
Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem...
Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem...

Koronavirüs, Zonguldak, Karar, Ceza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta filyasyon çalışmasında eksik veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında adli işlem... - Son Dakika

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