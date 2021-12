AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Özdemir, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'" fotoğraflarını seçen Özdemir, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Özdemir, fotoğrafı çeken basın emekçilerine teşekkür etti.

Yarışmada, birbirinden güzel ve değerli fotoğraflar olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Gerek haber kategorisinde gerekse spor ve yaşam kategorilerinde 2021 yılını çok güzel özetlemişler. Fotoğraf seçmekte gerçekten zorlandık. Tabii bize en dokunan özellikle milletimize en dokunan fotoğrafı seçmeye çalıştık. En çok hak eden kazansın. AA'nın fotoğraflarını çeken bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah 2022 yılında ülkemiz ve milletimiz için çok daha güzel ve hayırlı fotoğraflar olur. Allah bize 2022 yılında çok daha güzel ve keyifli fotoğraflar seçmeyi nasip etsin."

Kırıkkale

Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Cücen, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafları için oyunu kullandı.

Kırşehir'de filyasyon ekibi oy kullandı

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibinde görev yapan sağlık çalışanları da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Filyasyon ekibinden Suna Öncül, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", Nurgül Ersoy da haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'ın "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesine oy verdi.

Sağlık çalışanı Mehmet Sulubulut da haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'ın "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Devre arası sohbeti" başlıklı fotoğraflarını seçti.