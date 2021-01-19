Filyasyon ekibinde görev süresi tamamlanan sağlık personeline veda - Son Dakika

Filyasyon ekibinde görev süresi tamamlanan sağlık personeline veda

19.01.2021 09:25
Filyasyon ekibinde görev süresi tamamlanan sağlık personeline veda, System.String[]

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekibinde, görevlendirme süresi tamamlanan personellere veda programı düzenlendi.

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekibinde, görevlendirme süresi tamamlanan personellere veda programı düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, veda programında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gebze Belediyesi, Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi ve Darıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin personellerine, filyasyon ekiplerine yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bu yana çeşitli görevlerde yer alan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiğini vurgulayan Kadıoğlu, "İlçe Sağlık Müdürlüğümüz çalışanları nöbetlerinde yağmur çamur demeden halkımızın yanında yer almaya devam etmektedirler. Bu süreçteki yoğun çalışma temposunda canla başla Kovid-19 mücadelemize destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza minnet duygularımızı iletmek isterim." ifadesini kullandı.

Aşılama çalışmalarının başladığını hatırlatan Kadıoğlu, şunları söyledi:

"İlk etapta sağlık çalışanlarımıza yapılan aşıların herhangi bir yan etkisinin görülmediğini bildirmek isterim. Bu sebeple halihazırda devam eden aşılama sürecine herkesin gönül rahatlığı ile katılabileceğini ve koronavirüse karşı aşılanmanın daha güçlü bir mücadele olacağına inanıyorum. Öncelikli olarak 1. aşamada A kategorisinde yer alan sağlık çalışanlarından sonra B kategorisinde yer alan yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacaktır. Sonrasında C kategorisinde 65 yaş ve üstü bireylerin aşılaması yapılacaktır. 2. aşamada ise hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler ile 50-64 yaş arası bireyler aşılanacaktır. 3. aşamayla beraber kronik hastalığı olan kişiler ile 18-49 yaş arasındaki bireylerin aşılanması yapılacak olup son aşama olan 4. aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar aşılanacaktır."

İlhan Kadıoğlu, Kadıoğlu, Hisarcık, Gebze, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Filyasyon ekibinde görev süresi tamamlanan sağlık personeline veda - Son Dakika


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