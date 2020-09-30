Filyasyon ekibinden minik Rabia'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

Gebze'de görev yapan filyasyon ekibi, sağlık taraması için gittikleri ailenin 2 yaşındaki çocukları Rabia'nın doğum gününü kutladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında haftanın 7 günü sahada olan Gebze'deki filyasyon ekipleri, sağlık taraması için gittikleri ailelere moral için çeşitli hediyeler götürüyor.

Ekipler son olarak sağlık taramasına gittikleri bir ailenin 2 yaşındaki kızları Rabia'nın doğum gününü pastayla kutladı.

Minik Rabia, filyasyon ekibinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, filyasyon ekiplerinin koronavirüsle mücadelenin sahadaki kahramanları olduğunu söyledi.

İlçede şu anda sahada aktif olarak 80'e yakın sağlıkçının çalıştığını belirten Kadıoğlu, "Hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımız biz sağlık kuruluşlarına destek veriyorlar." dedi.

Kadıoğlu, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.