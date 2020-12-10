Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı - Son Dakika

Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı

10.12.2020 15:41

Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: "Van'daki vaka sayısı kontrollü seyretmektedir" Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.

Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı

Van İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu:

"Van'daki vaka sayısı kontrollü seyretmektedir"

VAN - Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, filyasyon ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Bu başarılı çalışmalar sonucunda Van'daki vaka sayısı kontrollü seyretmektedir" dedi.

Korona virüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Van'daki korona virüs vaka sayısını yakından takip eden Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, filyasyon ekiplerinin çalışmalarına katıldı. İpekyolu ilçesindeki Kevenli TOKİ'de oturan pozitif vaka temaslılarını ziyaret eden Sünnetçioğlu, hastaların özellikle ilk 48 saat içerisinde verilen ilaçları düzenli kullanmalarını önerdi.

"Van'da pandemi kontrolümüz altında"

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, pandeminin başından bugüne tüm ekipleriyle canla başla mücadele ettiklerini belirtti. İl ve ilçe filyasyon ekiplerinin gayretleri sonucunda ise başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Sünnetçioğlu, "Şu an Van'da pandemi kontrolümüz altında. 170 filyasyon ekimiz var. Bu ekiplerimiz yaklaşık 80'i doktorlu ekiplerden, diğerleri ise yardımcı sağlık personelinden oluşmaktadır. Pozitif vakanın düşüşüyle birlikte çağrı merkezimiz vakaya bilgilendirmelerde bulunuyor. Bilgilendirmenin ardından filyasyon ekiplerimiz kısa sürede pozitif hastalara ulaşarak ilaç konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Ayrıca pozitif gerçek temaslıları çıkarmak için gayretle mücadele ediyorlar. Bu başarılı çalışmalar sonucunda Van'daki vaka sayısı kontrollü seyretmektedir" diye konuştu.

"İlk 48 saat içerisinde verilen ilaçlar düzenli kullanılsın"

Maske, mesafe ve hijyen kurallara uyulması gerektiğini dile getiren Sünnetçioğlu, "Özellikle vurgulamak istiyorum; ilk 48 saat içerisinde korona virüs için verdiğimiz ilaçları düzenli olarak almalarını kendilerinden rica ediyoruz. Bu ilaçları kullanmadıkları veya yeteri dozda kullanmadıkları zaman yoğun bakım ya da hastanenin servislerinde yatırmak zorunda kalıyoruz. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60'ın altındadır. Hastanede korona virüs sevisinde yatan hasta oranı yüzde 50 civarlarındadır. Hastanelerimizde korona virüsle ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aylık 20 bin çağrı düşüyor"

Günde ortalama 700 çağrı aldıklarını belirten Pandemi Çağrı Merkezi Koordinatörü Uzman Dr. Abdullah Sarıözan ise "Aylık olarak ortalama 20 bin civarında çağrı düşüyor. Bu hafta sonu azalabiliyor ya da belirli günlerde de artış gösterebiliyor. İzolasyonun bittiği dönemlerde ise bilgi amaçlı çağrı sayımız binlere ulaşıyor" dedi.

Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı
Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı
Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı
Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Türkiye, Van, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Filyasyon ekibinin başarısıyla vaka sayısı kontrol altına alındı - Son Dakika


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