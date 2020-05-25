Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor
MUŞ'ta, koronavirüs vakasının görüldüğü 2 köy ve bir beldedeki karantina süreci devam ediyor.
MUŞ'ta, koronavirüs vakasının görüldüğü 2 köy ve bir beldedeki karantina süreci devam ediyor. Sağlık ekipleri Ramazan Bayramı'nda da karantina altındaki köylerde filyasyon çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaçları karşılıyor.
Yeni tip koronavirüs vakasının görülmesi ve köy içi temasın çok yoğun olması nedeniyle Muş'ta karantina altına alınan merkeze bağlı Yazla ve Bulanık ilçesine bağlı Günbatmaz köyü ile Elmakaya beldesinde sağlık ekipleri filyasyon çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Jandarma ekipleri karantina altındaki yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, sadece sağlık personelinin girişine izin veriyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.Yazla köyünde filyasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten hemşire Ayşe Yalçın, "Karantina altındaki köye filyasyon çalışması için geldik. Buradaki hastaların ateş ölçümlerini yapıyoruz. Şikayetleri var mı, yok mu onu kontrol ediyoruz. Öncelikle bu virüsten dolayı yaklaşık iki aydır devamlı 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Elimizden geleni yapmaktayız. Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Türkiye'deki bu salgından dolayı biz sağlıkçılar da yoğun olarak çalışmaktayız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 10:44 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı