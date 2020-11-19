Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

19.11.2020 10:41
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde taziye yapıldığını yetkililere bildirdiği için darbedilen filyasyon ekibinin, güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde taziye yapıldığını yetkililere bildirdiği için darbedilen filyasyon ekibinin, güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta, onlarca aracın taziye evinin önünde park halinde olduğu görüldü.

Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Volkan Bahadır, beraberinde Doktor İhsan Yüce ve Tekniker İbrahim Halil Güleli ile birlikte önceki gün bir mahallede filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Koronavirüs vakasının bulunduğu evden çıkan Dr. Bahadır ve beraberindekiler, 500 metre uzaklıkta kalabalık bir grup gördü. Taziye olduğunu öğrenen Uzman Doktor Bahadır, yasak olması nedeniyle bölgeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildirdi. Daha sonra başka bir koronavirüs vakasına geçen ekibin yolu, taziye sahipleri tarafından kesildi. Burada araçlarının kapıları zorlanan sağlık çalışanları, zorla indirildikten sonra darbedildi. Sağlıkçılar, daha sonra bir yolunu bulup araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanan ekip, en yakın karakola sığındı. Sağlıkçılara ilk müdahale yine meslektaşları tarafından yapıldı. Darp raporu alan ekip, saldırganlardan şikayetçi oldu.

'KENDİLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİK'

Başhekim Bahadır, pandemi sürecinin başından bu yana çalışma arkadaşlarıyla beraber yoğun bir mesai yürüttüklerini ifade ederek, "İlçemizde vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber yine geçtiğimiz gün bir koronavirüs vakası filyasyon çalışmasını yapmak üzere mahallede bulunuyorduk. Bir hekim, bir sağlık teknikeri arkadaşımız vardı. Orada çalışmamızı yürütürken aynı mahallede bize 500 metre mesafede bir taziye düzenlendiğini gördük. Çok kalabalık bir alandı. Pandemi sürecinin başından biliyorsunuz, taziyelerin yasaklanması söz konusuydu. Bu durumla ilgili gerekli mercileri bilgilendirmek amacıyla görüntü aldım. İlgili mercilerle paylaştım. Daha sonra bir başka mahallede çalışmamızı yürüttük. Aynı güzergahtan dönüş yoluna geçtiğimiz sırada o alanda bulunan şahıslar tarafından aracımız durduruldu. Neden şikayet edildiklerini sorguladılar. Daha sonra küfür, tehdit ve hakarete varan yaklaşımları oldu. Kendilerine başsağlığı diledik. O alandan hızlıca uzaklaşmak isterken aracımız tekrar durduruldu. Kapıları zorlandı ve açıldı. Ben ve diğer arkadaşlarım darbedildik. Daha sonra can güvenliğimiz açısından hızlıca alandan uzaklaşma gereği duyduk. En yakın karakola başvurduk" diye konuştu.

'TAZİYENİN JANDARMAYA BİLDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK'

Çüngüş Devlet Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan İbrahim Halil Güleli, talihsiz bir olay yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Biz her zamanki gibi filyasyon işlemi için bir mahalleye gittik. Orada bir taziye olduğunu gördük. Taziyenin jandarmaya bildirilmesi gerektiğini düşündük ve bildirdik. Sonra muhtemelen bizim bildirdiğimizi öğrendiler. Biz filyasyon dönüşünde yolumuzun kesildiğini gördük. Araçtan indirmeye çalıştılar. Araçtan zorbalıkla indirmeye çalıştılar. Başhekimimiz aracı oradan uzaklaştırmasa daha kötü sonuçlar olabilirdi. Böyle ufak darplarla atlattık ama çok daha kötü sonuç olabilirdi. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler inşallah yapılır. Bekliyoruz. Biz de olayın takipçisiyiz.

"TAZİYENİN I ORTAYA ÇIKTI

Bu arada sağlık çalışanlarının güvenlik güçlerine bilgi vermek amacıyla gönderdiği taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta, taziye evinin çevresinde onlarca aracın park halinde bulunduğu görüldü.

Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı

Devlet Hastanesi, İbrahim Halil, Koronavirüs, Çüngüş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD, 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu İkinci el araç satışları durma noktasına geldi Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada 23 yaşındaki genç kız 11. kattan atlayarak yaşamına son verdi Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun
Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış         
10:49
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu         
09:12
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu Eşinin sırtından bıçakladığı adam kanlar içinde kapının önünde bulundu         
03:28
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi         
21:23
9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu         
21:16
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 11:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei