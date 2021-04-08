ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı' - Son Dakika

ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'

08.04.2021 10:43

Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'ANKARA'da Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde koronavirüse karşı mücadele eden filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, 2 ay önce kurum bahçesine gelen bakımsız haldeki sokak köpeğine sahip çıktı.

Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'

ANKARA'da Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde koronavirüse karşı mücadele eden filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanları, 2 ay önce kurum bahçesine gelen bakımsız haldeki sokak köpeğine sahip çıktı. 'Filyasyoncu Nazlı' adı verilen köpek, vaka sayılarının arttığı dönemde filyasyon ekibinin en büyük moral kaynağı oldu.

Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Merkezi'nde görev yapan ve salgının yayılmasına karşı mücadele eden sağlık çalışanları, şubat ayında kurum bahçesine gelen bakımsız haldeki sokak köpeğini içeri aldı. Sağlık görevlileri, diğer köpeklerin saldırması nedeniyle küçük yaraları da bulunan köpeğin yaralarını iyileştirip, besleyerek, bakımını yaptı. Sağlıkçılar, köpek bahçeden ayrılmayınca buraya aşı taşımada kullanılan köpüklerden kulübe yaptı. Sağlık personelinin 'Filyasyoncu Nazlı' adını verdiği köpek, üzerinde 'Nazlı'nın evi' yazan kulübede yaşamaya başladı. Nazlı, vaka sayılarının zirve yaptığı son dönemde pandemi ile mücadele eden filyasyon merkezinde görevli sağlık çalışanlarının en büyük moral kaynağı oldu.

'BİZE BU ZOR GÜNLERDE DESTEK OLDU'

Filyasyon merkezinde görevli diş hekimi Aysegül Katrancı, filyasyon binasının bahçesine sığındığında köpeğin yaralı, aç ve bitkin halde olduğunu söyleyerek, "Çok kötü durumda gelmişti. Çok bakımsız ve bitkin, zayıf bir halde geldi. Ufak tefek yaraları da vardı. Sahip çıktık, çok çabuk alıştı. ve bahçeden hiçbir yere ayrılmadı. Herkes gelip geçerken Nazlı'yı seviyordu. Öncelikle ihtiyaçları sevgi ve bu sebeple de ayrılmadığını düşünüyorum. Yuvayı getirip camın nüne koyduk ve girdi içine. Adını 'Nazlı' koyduk. 'Filyasyoncu Nazlı' diye espri yapıyoruz ve konuşuyoruz. İsmimize duyarlı ve hepimizi tanıyor. Ekipler geliyor, koşuyor, sürekli burayı kolluyor. Kendine güveni arttıkça burayı da sahiplenmeye başladı. Herkes için bir neşe kaynağı oldu. Nazlı bize bu zor günlerde çok destek oldu. Köpek korkusu olan arkadaşlarımız vardı, onlar da bu korkuyu yendi. Filyasyon devam ettiği sürece inşallah bizimle olacak" dedi.

'NAZLI HERKES İÇİN MORAL KAYNAĞI'

Katrancı, son dönemde vaka sayılarının çok arttığına dikkat çekerek, "Hayvan sahipleri olanlar bu duyguyu çok iyi bilir; Nazlı bize moral oluyor bu zor zamanlarda. Nazlı'nın başını okşamak ve sevgi paylaşımı bize tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Nazlı herkes için bir moral bir motivasyon kaynağı. Son iki haftadır özellikle günden güne vaka sayıları artıyor. Bundan dolayı çok üzgünüz. Bir yıldır filyasyon devam ediyor. Çalışma saatlerimiz uzadı ve yorgunluğumuz kat kat arttı. Bunların içinde bir canlıya da kayıtsız kalamadık. Bu stres içinde Nazlı ile ilgilenmek bize çok iyi geldi. Ekipler gidiyor geliyor; onların peşinde. Bizimle oynamak istiyor, stres falan kalmıyor o an. Bir hayvan ile vakit geçirmek zaten inanılmaz keyifli" diye konuştu.

'NAZLI BİZE ÇOK İYİ GELDİ'

Merkezin koordinatörü Dilek Yazıcı ise köpek korkusunu Nazlı ile yendiğini ifade ederek, "İlk kez temas edebildiğim hayvan Nazlı oldu. Nazlı bizim motivasyon kaynağımız oldu. Onunla molalarda, daraldığımız anda oynuyoruz. Başını okşayarak sevgimizi hissettiriyoruz. Nazlı bize bu süreçte çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'
ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı'

Yenimahalle, Hisarcık, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Filyasyon ekibinin moral kaynağı 'Filyasyoncu Nazlı' - Son Dakika


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