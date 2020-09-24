Filyasyon ekibinin taşındığı minibüs bekçi kulübesine çarptı: 1'i doktor 3 yaralı - Son Dakika

Filyasyon ekibinin taşındığı minibüs bekçi kulübesine çarptı: 1'i doktor 3 yaralı

IĞDIR'da, filyasyon ekibinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bekçi kulübesine çarptı.

Filyasyon ekibinin taşındığı minibüs bekçi kulübesine çarptı: 1'i doktor 3 yaralı, System.String[]

IĞDIR'da, filyasyon ekibinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bekçi kulübesine çarptı. Kazada doktor, sağlık memuru ve sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Koronavirüslü hastaları kontrolden gelen ve içerisinde 1 doktor ile 1 sağlık memurunun bulunduğu Metin Öget yönetimindeki 76 DK 644 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bekçi kulübesine çarptı. Kazada Dr. Nihayet Aray, sağlık personeli Ömer güven ile sürücü Metin Öget yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'YARALILARI KENDİM ARAÇTAN ÇIKARDIM'Sürücü Metin Öget, "Karşıdan gelen aracın ışıkları gözüme vurdu, yolu göremedim. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kaza oldu. Yaralıların durumu iyi, kendim araçtan çıkardım. Benim durumum iyi" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekibinin taşındığı minibüs bekçi kulübesine çarptı: 1'i doktor 3 yaralı - Son Dakika

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