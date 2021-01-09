Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor - Son Dakika

Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor

09.01.2021 11:57
Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor, System.String[]

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede virüsü taşıyanlarla temaslı kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için mücadele eden filyasyon ekibi, kent merkezlerinin yanı sıra karla kaplı köyleri gezerek hastalığa karşı yoğun çalışma yürütüyor.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede virüsü taşıyanlarla temaslı kişileri belirleyip salgının önüne geçmek için mücadele eden filyasyon ekibi, kent merkezlerinin yanı sıra karla kaplı köyleri gezerek hastalığa karşı yoğun çalışma yürütüyor.

Bitlis'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında pozitif vakalar ile temaslıların tespiti, izolasyona alınması ve ilaç temini amacıyla aralarında doktorlarında olduğu 200 personelden oluşan 77 filyasyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Görev yaptıkları bölgelerde önce koordinasyon merkezine gelen ekipler, koruyucu kıyafetlerini giydikten sonra yanlarına aldıkları ilaç ve ekipmanla hastalığın bulaş riskini azaltmak amacıyla vaka tespit edilen evlere ziyarette bulunuyor.

Kent merkezinin yanı sıra karla kaplı dağlarda bulunan yerleşim yerlerini de gezen ekipler, salgının yayılmasının önüne geçmek için etkin bir şekilde mücadele ediyor.

"Malzemeleri sırtımıza alarak köye ulaşıyoruz"

Filyasyon ekibinde görevli doktor Sakine Birer, AA muhabirine, kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar 80 bin kişiye filyasyon hizmeti verdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığının uygulamasına bağlı olarak sisteme düşen vakaları ilk etapta telefonla bilgilendirdiklerini anlatan Birer, "Merkezde vakaların bilgilerini aldıktan sonra kaç kişiyle hangi köylere gideceğimizi ekip olarak ayarlıyoruz. Vakaların temaslı sayılarını önceden bildiğimiz için kaç numune, ne kadar ilaç alacağımızı hazırlıyoruz. Merkezdeki işlerimizi bitirdikten sonra köylere doğru yola çıkıyoruz. Köy vakaları bizleri biraz zorluyor. Köyler çok dağlık olduğu için uçurumlu yollardan geçerek varabiliyoruz." dedi.

Tüm zorluklara rağmen salgınla mücadelede canla başla çalışma yürüttüklerini belirten Birer, şunları kaydetti:

"Köylere araç belli bir yere kadar gidiyor, araçtan indikten sonra malzemeleri sırtımıza alarak köye kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Karla kaplı dik yokuşlu yollarda yürüyerek hasta evine ulaşıyoruz. O kadar yoldan sonra hasta evine vardığımızda iyice yoruluyoruz. Bazen karşımıza yabani hayvanlar bile çıkıyor. Bazen giderken yolda kalıyoruz. Hava şartları kötü oluyor ya da araba çıkamıyor. Bu süreçte bizi zorlayan durumlardan biri de ailelerimizden uzak kalmamız. Sürekli hastalarla temas halinde olduğumuz için ailemizi korumak amacıyla yanlarına gidemiyoruz. Özel günlerde ancak görüntülü aramayla görüşüyoruz. İnsanlardan ricamız izolasyon kuralarına dikkat etsinler. Bir süre daha birbirlerini ziyaret etmesinler. Bizler çok şeyden fedakarlık yapıyoruz. İnsanlardan da sadece kuralla uymalarını istiyoruz. Bu süreci beraber atlatacağız."

"Köylerde salgın gitgide azaldı"

Hemşire Firdevs Karayel ise en ücra köylere bile giderek, vatandaşlara sağlık hizmeti götürdüklerini dile getirdi.

Vatandaşları Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymaları için uyaran Karayel, şöyle devam etti:

"Bazen temasları saklıyorlardı. Aynı ailede bunu gizleyen oldu. Temasları sakladıkları için de pozitif vakalara ulaşmada güçlük çekiyorduk. İnsanlar ilaçlara karşı biraz daha ön yargılıydı. Verdiğimiz ilaçları kullanmıyorlardı. İlaç kullanmadıkları için hastalanıp 112'yi arayıp ambulans talep ediyorlardı. Aynı köylere birkaç kere pozitif vakalara gittiğimizde ve yaptığımız bilgilendirmelerle insanların güvenini kazandık. Söylediklerimizi artık yapmaya ve izolasyon konularında daha dikkatli davranmaya başladılar. Köylerde salgın gitgide azaldı. Artık bir durum olduğunda ambulans istemek yerine önce bizi arıyorlar."

Ambulans, Bitlis, Sakine, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekipleri, karla kaplı dağ köylerinde salgının izini sürüyor - Son Dakika


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