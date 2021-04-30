Filyasyon ekipleri "tam kapanmada" kırsalda yoğun mesai yapacak - Son Dakika

Filyasyon ekipleri "tam kapanmada" kırsalda yoğun mesai yapacak

30.04.2021 11:03
Filyasyon ekipleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Ardahan'da filyasyon ekipleri, virüsün yayılmasına karşı büyük mücadele veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Ardahan'da filyasyon ekipleri, virüsün yayılmasına karşı büyük mücadele veriyor.

Doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, paramedik, diş hekimi ve diş teknisyeninden oluşan 18 filyasyon görevlisi, çalışmalarını kent kırsalında 7/24 sürdürüyor.

Koruyucu elbiselerinin içinde saatlerce görev yapan ekipler, Kovid-19 teşhisi konulan hastalar ve temaslılardan numune alıp tedavileri hakkında bilgi veriyor.

Filyasyon ekipleri, salgının yayılmasının engellenmesi için uygulanacak tam kapanma sürecinde kırsalda çalışmalarına hız verecek.

"Bu süreçte en çok çalışanlar, filyasyon ekipleri oldu"

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, salgının başından bu yana filyasyon ekiplerinin çok büyük çaba ve emekle işlerini sürdürdüklerini söyledi.

"Tam kapanma" sürecinde artık beklenen sonucu almak istediklerini ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Kovid-19'la mücadelede birçok kişi görev aldı ancak filyasyon ekipleri en çok çalışanlar ve risk alanlar oldu. En yoğun mesai sarf edip ve birtakım tehlikeleri de göze alarak işlerini yaptılar. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Tehlike ve çok zor şartlara rağmen görevlerini zaman gözetmeksizin yaptılar. Dolayısıyla bu arkadaşların haklarını teslim etmek gerekir."

Öner, tam kapanma sürecinde yoğun mesaiye başlayacaklarını belirterek, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

"Filyasyonda başarı için tam kapanmayı değerlendirmek istiyoruz"

Temaslıların bulunması için vatandaşların filyasyon ekiplerine yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımıza verilecek sağlıklı ve doğru bilgi, salgının yayılım hızını o kadar hızlı engeller. Bu çok önemli. Bütün tedbirler önemli ve kıymetli ancak en önemlisi şu an filyasyon. Tam kapanma sürecinde bunu iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Uzun süredir verilen emeklerin boşa gitmesini istemiyoruz. Ardahanlı vatandaşlarımızdan vali olarak ricam şudur, lütfen doğru bilgi verin ve filyasyon ekiplerimize yardımcı olun."

Kentte görevli filyasyon ekip sorumlusu Dr. Yusuf Karabalık da salgınla mücadelenin birlikte yapılabildiğine işaret ederek, "Bizim mücadelemiz bir yere kadar. Vatandaş bize ne kadar destek ve ne kadar yardımcı olursa bizler de o kadar salgınla başarılı bir çalışma yaparız." ifadesini kullandı.

Diş Hekimi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekipleri 'tam kapanmada' kırsalda yoğun mesai yapacak - Son Dakika


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