Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor - Son Dakika

Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor

25.12.2020 14:52
Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor, System.String[]

RİZE'de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon ekipleri, bölgede yoğun kar yağışına rağmen ev ev dolaşarak, görev yapıyor.

RİZE'de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon ekipleri, bölgede yoğun kar yağışına rağmen ev ev dolaşarak, görev yapıyor. Karla kaplı yollardan geçen ekipler, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.

Rize'de kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde filyasyon ekipleri hem koronavirüsle hem de karla mücadele ediyor. Koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri, ev ev dolaşıyor. Kar yağışı ile beraber yüksek kesimlerde zaman zaman araç yolunun olmadığı noktaları da yürüyen ekipler, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Kentte 97 filyasyon ekibi, 70 doktor ve 124 yardımcı sağlık personeli ile yoğun gayret gösteriyor. Karın etkili olduğu noktalarda daha yorucu mücadele veren ekipler, test sonucu belli olanlara hızlıca ulaşıp, filyasyonu tamamlayarak, gereken durumda ilaç veriyor. Ekipler, acil durumlarda ise hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

'24 SAAT SAHADAYIZ'Rize Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Seçkin Karaoğlu, ekiplerin 24 saat boyunca hastalığın önüne geçmek için sahada olduklarını söyleyerek, "Hasta sisteme pozitif olarak düştüğü anda hastayı önce arayıp, bilgilendirmesini yapıyoruz. Uyması gereken kuralları anlatıyoruz ve izolasyon sürecinin başladığını anlatıyoruz. Filyasyon ekiplerimiz 24 saat boyunca hep hazır durumda" diye konuştu.

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise "Sağlık çalışanlarımız zaman kavramı gözetmeksizin, inanılmaz bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Yıllar sonrasına miras kalacak insanlık hikayeleri yazıyorlar. Lütfen bu personellerimizin emeklerini zayi etmeyelim, onlara destek olalım" dedi.


Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor
Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor
Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor
Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor

Koronavirüs, İkizdere, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu
Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun Davutoğlu'ndan Kurtulmuş'a çağrı: Bahçeli'ye yanıt vermezsen şahsiyetsizleştirme politikasının esiri olursun         
15:10
Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı         
14:57
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı         
14:47
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım         
13:29
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek         
13:09
Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek         
12:53
Freni boşalan nakliyat kamyonu boş alana uçtu! O anlar kameraya yansıdı Freni boşalan nakliyat kamyonu boş alana uçtu! O anlar kameraya yansıdı         
12:10
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 15:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei