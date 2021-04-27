Filyasyon ekiplerinde TYP kapsamında çalıştırılan şoförlerin istihdam süreleri 3 ay daha uzatılabilecek - Son Dakika

Filyasyon ekiplerinde TYP kapsamında çalıştırılan şoförlerin istihdam süreleri 3 ay daha uzatılabilecek
27.04.2021 17:09
Sağlık Bakanlığının filyasyon ekiplerinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalıştırılan şoförlerin 6 ay olan istihdam süreleri, en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.
Sağlık Bakanlığının filyasyon ekiplerinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çalıştırılan şoförlerin 6 ay olan istihdam süreleri, en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.
İŞKUR'un Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 30 Ekim 2020'de yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığının filyasyon ekiplerine destek için TYP kapsamında çalıştırılmaya başlanılan şoförlerin çalışma süreleri uzatıldı.
Böylece, mevcut ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle TYP kapsamındaki şoförlerin 6 ay olan çalışma sürelerinin en fazla 3 aya kadar uzatılmasına imkan sağlandı.
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