Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi - Son Dakika

Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi

14.10.2020 10:50
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi, System.String[]

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece de devam ediyor.

TÜRKİYE'de koronavirüs ile mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece de devam ediyor. Ankara'da filyasyon ekipleri, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezip, testi pozitif çıkan hastalar ile onların temaslılarını bulup, izole edilmelerini sağlayarak salgının yayılmasının önüne geçiyor.

Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak, yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.

GECE BOYUNCA TEMASLILARI ARADILARBaşkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisini Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti. Gecenin karanlığında sokak lambalarının aydınlattığı kaldırımda yürüyerek adrese ulaşan ekipler, kapıyı açan hastanın semptomlarını sorgulayıp, tedavi sürecini planlayarak, temaslılarının bilgilerini aldı. Ardından aynı adrese gelen uzman doktorlardan oluşan Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinin değerlendirmesiyle hastanın hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Filyasyon ekipleri ise gece boyunca hastanın temaslılarını bulmak için mesai harcadı. Filyasyon çalışmasıyla temaslıların izole edilmesi sağlandı.'SON VAKA BİTENE KADAR ÇALIŞIYORUZ'Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi görevlisi Diş Hekimi Nur Tekiner, kendilerinin bu dönemde akşam ekibinde çalıştığını anlatarak "Vakaların geliş saatleri pek belli olmuyor. Örneğin bu vakamız saat 21.00'den sonra bize geldi. Koordinasyon ekiplerimiz hastayı aradılar. Bize gerekli bilgileri verdiler. Kullandığımız uygulamamızdan hastamızın bilgilerini alarak, evine ulaştık. Hastamızın durumuna göre ya ilaçlarını veriyoruz ya da uzman doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Temaslıları varsa temaslıları ile de görüşeceğiz. Onlara ilaç vermemiz gerekiyorsa ya da PCR yapmamız gerekiyorsa bu gibi işlemleri uygulayacağız. Gerekli durumlarda da sevk işlemlerini yapıyoruz. Bunlar için danışma hatlarımız var. Onları arıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Onların bize verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz. Son vaka bitene kadar biz çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.'HASTAYI YERİNDE GÖRÜYORUZ'Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinde görevli Uzman Dr. Ebru Selin Selçuk da "Hastanın hastaneye sevkiyle ilgili son kararı vermek için biz uzman doktorlar hastayı yerinde görüyoruz. Hastanın genel durumuna bakıyoruz, ateşini ölçüyoruz, kandaki oksijen seviyesini ölçüyoruz. Eşlik eden hastalıkları var mı bunu sorguluyoruz. ve tüm bunların ardından sevk olup olmayacağına karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.'BU SAATTE BİLE GELMELERİ GÜZEL BİR HİZMET'

Filyasyon ekibi ve uzman doktorların evinde sağlık kontrollerini yaparak hastaneye sevk edilmesine karar verilen koronavirüs hastası B.K. (41) filyasyon ekibinin geç saatlerde bile olsa kapıya gelmesinden memnun olduğunu anlatarak, "Şu an halsizliğim ve öksürüğüm var. Filyasyon işlemleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Ben zaten kendim e-nabızdan görene kadar direkt bakanlığa bağlı Gölbaşı'ndaki ekip beni telefonla aradı. Onların sayesinde öğrendim. Saat gözetmeden gece gündüz çalışmaları, bize hizmet sağlamaları çok güzel" diye konuştu.

Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi
Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi

Diş Hekimi, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Filyasyon ekiplerinin gece mesaisi - Son Dakika

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