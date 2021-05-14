Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor - Son Dakika

Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor

14.05.2021 09:37

Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor Filyasyon ekipleri bayramda da görevinin başında Korona virüsle mücadele kapsamında en önemli görevlerden birini üstlenen filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da kapı kapı dolaşarak çalışmaya devam ediyor.

Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor

Filyasyon ekipleri bayramda da görevinin başında

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında en önemli görevlerden birini üstlenen filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da kapı kapı dolaşarak çalışmaya devam ediyor.

Korona virüsle mücadele dünya genelinde sürerken, virüslü ve temaslı kişilerin tespit edilmesi için filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Esenler İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen filyasyon ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle kapı kapı dolaşarak karantinada olan pozitif vakaları ziyaret edip, temaslı olduğu kişileri tespit ediyor.

Filyasyon ekipleri bayramda da sahada

Ekipler, sosyal izolasyonun sağlanması için vakaların takibini sürdürüyor. Sahaya günlük 15 kişiyle çıkan filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sağlık hizmeti veriyor. Filyasyon ekibinde görevli doktorlar Esenler Sağlık Müdürlüğüne gelen çağrılar üzerine, pozitif vakalarla görüşüp, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor ve bu süreçte neler yapması gerektiğini bildiriyor. Sisteme düşen vakalar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık kuruluşları tarafından adresleri tespit edildikten sonra, sağlık kontrolleri yapılıyor. Esenler ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Doktor Pınar Özen beraberindeki bir hemşireyle birlikte karantinada olan pozitif vakaların evlerine giderek, bu süreçte neler yapılması gerektiği ve temaslı olduğu kişilerin olup olmadığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunup, test yapıyor.

"Gün içerisinde pozitif çıkan hastalarımıza da gidiyoruz"

Günde 15 ekiple sahaya çıktıklarını belirten Dr. Özen, "Öncelikle şikayetlerini soruyoruz. Pozitif vakalı vatandaşlarımızın evlerine gitmeden Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden arıyorlar. Evlerine gidince şikayetlerini soruyoruz. Doktorların Filyasyon sistemi var. Buradan kontrol ediyoruz. Şikayetlerini yazıp ilaç veriyoruz. Temaslı oldukları kişilerden test alıyoruz. Genellikle sırt ağrısı ve burun tıkanıklığıyla gelen oluyor. Daha sonra halsizlik, öksürük ve ateş şikayetleri oluyor. Haftanın 3-4 günü nöbetlerimiz oluyor. Filyasyon ekibi olarak evleri bu şekilde geziyoruz. Birkaç haftadır vakalarda azalma var ama yeterli değil. Günde 15 ekiple sahaya çıkıyoruz. Bugün bende Esenler Menderes Mahallesi vardı. Numuneler alıyoruz temaslılarından. Özellikle 5. ve 6. gün temaslılarından numuneler alıyoruz. Çalışma saatlerimiz çok değişken oluyor. Şu an birkaç haftadır azalma olduğu için 12 saatlik nöbetlerimiz oluyor. Gün içerisinde pozitif çıkan hastalarımıza da gidiyoruz. Tedavi olarak ilaç veriyoruz. Hastanın bunu kullanıp kullanmaması hastanın inisiyatifine kalmış. İlaçları kullanmak istemeyende oluyor ve zorlayamayız. Kadın hastalarda gebelik veya emzirmesi var mı ona göre ilaç veriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Hisarcık, Esenler, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti Nijerya'da cezaevine saldırı düzenlendi, çok sayıda mahkum firar etti İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek

Son Dakika Haberleri
11:03 Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
11:00 İntihar girişiminde ilginç istek: Oktay Kaynarca'yı çağırın
10:58 Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi
10:55 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı
10:44 Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
10:13 Elon Musk, televizyonda yaptığı açıklamalar nedeniyle o günden bu yana 20 milyar dolar kaybetti
09:58 Görenler telefona sarıldı! Gökyüzünde beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı
09:52 Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak
09:47 Koronavirüs aşısı yaptırmayı teşvik etmek isteyen ABD, 8.5 milyon liralık piyango başlattı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor         
11:10
Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı Denize giren gençler polisi gördü, kıyafetlerini giyinemeden kaçtı         
11:03
Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi Definecilerin kazdığı çukura düşen at, can verdi         
10:58
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
"Gazze'ye kara harekatı başlattık" diye İsrail ordusu, geri adım attı: Teyit edemeyiz         
09:56
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak         
21:43
Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor         
18:21
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!         
16:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 11:15:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı'nda da sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement