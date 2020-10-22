'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım' - Son Dakika

'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

22.10.2020 11:27
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım', System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, vatandaşların koronavirüsle ilgili sorularını 7 gün 24 saat cevaplayarak, onları doğru yönlendirmeye çalışıyor.

SAĞLIK Bakanlığı, vatandaşların koronavirüsle ilgili sorularını 7 gün 24 saat cevaplayarak, onları doğru yönlendirmeye çalışıyor. Bakanlığın, Ankara Koronavirüs Çağrı Merkezine, koronavirüse karşı kaç kez sifona basmak gerektiğinden, ölen kişiden virüs kapılıp kapılmayacağına kadar farklı türlerde sorulara cevap veriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın çağrı merkezinde, "Burnu tuzlu suyla yıkama Covid-19'dan korur mu? Sirke kullanmak koronavirüsten korur mu? Temaslı listesinden ismimi sildirebilir miyim? Karantinadayken hastaneye gitsem ceza alır mıyım? Koronavirüs sivrisinekten bulaşır mı?" gibi sorulara yanıt veriliyor. Ebe, hemşire, hekim gibi toplamda 230 sağlık personelinin görev yaptığı Ankara Koronavirüs Çağrı Merkezi'nde günde 3 bin, ayda da yaklaşık 100 bin çağrıya cevap veriliyor. Günler süren eğitimin ardından telefon başına oturan sağlık görevlileri, salgın günlerinde 7 gün 24 saat vatandaştan gelen soruları cevaplayıp, onları doğru yönlendirmeye çalışıyor. Merkezde ayrıca sahada görev yapan filyasyon ekipleri de gelen çağrılar doğrultusunda ilgili adreslere yönlendiriliyor.'ÇOK İLGİNÇ ÇAĞRILARLA KARŞILAŞIYORUZ'Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koronavirüs Çağrı Merkezi sorumlusu Dr. Deniz Çakmak, pandemi başından bu yana çalıştıklarını belirterek, "Pandemi sürecine göre bazen vakaları aradık, temaslıları ekledik. Şimdi de vatandaştan gelen çağrılara cevap veriyoruz. Vatandaşlarımız en çok filyasyon talebi ile ilgili bizi arıyor. Pozitif olduklarını e-nabız'dan ya da bir şekilde öğrendikten sonra bizleri arıyorlar ve filyasyonun ne zaman geleceğini öğrenmek istiyorlar. İlaçlarının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyorlar. İlaçların dozuyla ilgili sorular geliyor. Kliniğin nasıl seyrettiği ile ilgili sorular geliyor. Bazı vatandaşlarımız test yaptırma talebi ile ilgili sorular soruyor. Onun dışında 'komşum pozitif vakaydı dışarı çıktı ne yapayım?' diye arıyorlar. Çok ilginç çağrılarla karşılaşıyoruz. Geçenlerde bir vatandaşımız aradı, filyasyon ekibi talebinde bulundu. Eğer 10 dakika içerisinde gelen olmazsa sokağa çıkıp herkese sarılacağını söyledi. Böyle bir tehditte bulundu. Tabii biz onu sakinleştirdik. Durumu anlattık. Pandemi sürecinden bahsettik" dedi.'SİFONA KAÇ KEZ BASMALIYIM?'

Çalışanlardan Derya Gündüz de vatandaşların çoğu zaman panikle kendilerini aradığını ifade ederek, "'Biz buradayız, gerekli işlemlerini yapacağız, siz sakin olmaya çalışın, panik yapmayın? diyoruz. O kadar çok tuhaf çağrımız oluyor ki 'Lavaboya gittim sifona kaç kez basmalıyım?' gibi buna benzer tuhaf çağrılar alıyoruz" diye konuştu.


- Gelmezse
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'
'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım'

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hemşire, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Filyasyon gelmezse, çıkıp herkese sarılacağım' - Son Dakika

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