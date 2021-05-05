FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

05.05.2021 15:15
FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

SAMSUN'da cezaevinden yeni çıkan ve kendisini filyasyon ekibinden bir görevli gibi tanıtıp girdiği evlerde hırsızlık yapan Yılmaz T. (45), polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'da cezaevinden yeni çıkan ve kendisini filyasyon ekibinden bir görevli gibi tanıtıp girdiği evlerde hırsızlık yapan Yılmaz T. (45), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin bir vatandaşın, evine girme ve çıkma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
İlkadım ilçesinde kendisini filyasyon ekibi personeli olarak tanıtan Yılmaz T., pazarda alışveriş yapan Zülfü Görmez'in (91) yanına yanaştı, sebze aldığı esnafın koronavirüslü olduğunu belirterek, yardım etmeye çalıştı. Aldığı sebze ve meyvelerin yıkanması gerektiğini söyleyen şüpheli daha sonra yaşlı kadınla beraber evine gitti, yatak odasında bulunan 500 lirayı alarak kaçtı. Durumu fark eden yaşlı kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.
AYNI YÖNTEMLE 2 BİN LİRA ÇALDI
Şüpheli, bir diğer olayda ise kendisini yine filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıtarak Sait Göksel'in evine girdi. Şüpheli, ev sahibi Göksel'e eve hemşirelerin geleceğini belirterek, üstünü değişmesini istedi. Üstünden gömleğini çıkartan adamın cebinde bulunan 2 bin TL'yi alan şüpheli daha sonra evden kaçtı.
KAMERAYA YAKALANDI
Zülfü Görmez'in evine girerek, hırsızlık yapan şüphelinin eve giriş ve çıkış anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, ifadeler ve güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi İlkadım ilçesinde yaya olarak gezerken yakaladı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz T., adliyeye sevk edildi.
MAĞDUR PARAYI HELAL ETTİ AMA BELA OKUDU
Olay esnasında çok korktuğunu söyleyen Zülfü Görmez, "Beni kandırdı ve evime girdi. Ben yalnız yaşıyorum. Çok korktum. Çaldığı parayı helal ettim ama Allah onun belasını versin" dedi.

FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hırsızlık, İlkadım, Göksel, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİLYASYON GÖREVLİSİ DİYE GİRDİĞİ EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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