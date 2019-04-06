Son Dakika Haberleri: Filyos Çayı Üzerindeki Köprünün Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybedenler Anıldı

Filyos Çayı Üzerindeki Köprünün Çökmesi Sonucu Hayatını Kaybedenler Anıldı

19 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün, bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişi ile bulunamayan 4 kişi törenle anıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün, bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu hayatını kaybeden 11 kişi ile bulunamayan 4 kişi törenle anıldı.

Filyos Çayı kenarında düzenlenen törende, olayda yaşamını yitiren 11 kişi ile cesetlerine ulaşılamayan Tahir Özkara, Sezgin Gülşen, Necati Azaklıoğlu ile Kadın Saraç için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet temennisinde bulunarak, "Üzerinden tam 7 yıl geçmiş. Allah mekanlarını cennet etsin. Arkada kalan yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah o günleri, o kötü zamanları tekrar yaşatmasın. Devlet ve millet olarak onun yaşanmaması için her türlü tedbiri almak ve tüm resmi kurumlarla ideal olan çözümlerle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da, "2014'te göreve geldiğimiz günden bugüne aksatmadan bu görevi yerine getirdik. Kaymakamımızın dediği gibi bu olayların tekrar etmemesi ve önleyici tedbirler alınması önemli. Allah hepimizi, milletimizi görünen, görünmez felaketlerden korusun." dedi.

Konuşmaların ardından protokoldekiler ile köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları, Filyos Çayı'na karanfil bıraktı.

Olay

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüsle 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmış, çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı.

Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında, farklı zaman dilimlerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:59 Kaynak: AA

Çaycuma, Filyos Çayı, Güncel
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