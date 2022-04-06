Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anıldı

06.04.2022 13:46
Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu 11'inin cesedine ulaşıldığı, 4'ününse bulunamadığı 15 kişi için anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden geçen Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün 6 Nisan 2012'de çökmesi sonucu 11'inin cesedine ulaşıldığı, 4'ününse bulunamadığı 15 kişi için anma töreni düzenlendi.

Filyos Çayı kenarında gerçekleştirilen törende, olayda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, gazetecilere, 10 yıl önce hayatını kaybeden vatandaşları andıklarını belirterek, "Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle facialar, kazalar yaşatmasın. 10 yıl olmasına rağmen hala büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hala o acıyı yaşıyoruz. Yaptığımız işleri düzgün yapmamız lazım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da bu tür olayların hiçbir zaman yaşanmasının istenmediğini dile getirerek, "Maalesef bu olayın meydana gelmesinde sorumlu olanların cezai yargılaması da yapılamadı. Yargılama yapılamadığı için bu çöküşün sebebi de netleştirilemedi, açıklanmadı." dedi.

Bu tür olayların önlenebilir olduğuna işaret eden Kantarcı, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Çaycuma'da 6 Nisan 2012'de Filyos Çayı üzerindeki köprünün bir bölümünün çökmesi sonucu içinde 10 kişi bulunan minibüs ile 5 yaya suya düşerek akıntıya kapılmıştı. Çaya düşen otomobildeki Seyfi Baysal ile Suat Özcan kendi çabalarıyla kurtulmayı başarmıştı. Arama çalışmaları sonucu farklı zamanlarda 11 kişinin cesedine ulaşılmış, 4 kişi ise bulunamamıştı.

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Filyos Çayı, Zonguldak, Mevla, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika


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