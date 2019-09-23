Son Dakika Haberleri: Filyos "çelik vadisi" olacak
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Filyos "çelik vadisi" olacak

27 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan 150 yıllık proje olan "Filyos Projesi"yle birlikte Filyos çelik vadisi haline gelecek.

Filyos

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan 150 yıllık proje olan "Filyos Projesi"yle birlikte Filyos çelik vadisi haline gelecek.


AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti Yenice İlçe Başkanlığının, Yenice merkez ve köy muhtarlarına verdiği kahvaltıya katıldı. Güneş, burada yaptığı konuşmada, önlerinde seçimsiz 4 yıl gibi istikrarlı bir süre olduğunu söyledi. Bu fırsatı hep birlikte en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini ifade eden Güneş, "Filyos Liman ve Endüstri Bölgesi üretime başladığında bu bölge çelik vadisi olacak, bu alandan en fazla faydalanan yerlerin başında da bizler geleceğiz. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Komisyonu ile Belarus ziyaretimde yüksek teknoloji ile üretim yapan yetkililer ve ilgili kişiler sahip oldukları teknolojiyle Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettikleri ifade ettiler. Bu bölge bu tür yatırımlara ve işbirliklerine de açıktır. Filyos Limanı, Karadeniz'e komşu ülkeler dahil, Çin ve Orta Asya'dan Akdeniz'e hatta Afrika'ya kadar açılan bir köprü görevi görecektir. Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı ileri teknolojiye sahip yatırımcı için Filyos'un cazibesi yüksek. Filyos Projesi her türlü ekonomik zorluklara rağmen kesintiye uğramadan devam edecek. Bu konuda hükumetimiz ve ilgili bakanlığımız çok kararlı. Burada üretilecek endüstri ürünlerinden ekonomik beklentimiz çok yüksek" dedi.


Karabük olarak "İlk Türk demiri"ni üretmenin gururu yaşadıklarını aktaran Güneş, şunları kaydetti:


"Şimdi burada da ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ve vasıflı çeliği üretmek için tüm gayretimizi göstermeliyiz. Teknolojik olarak kendimizi yenilemeyiz bir üst lige çıkmalıyız, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli çeliklerin, sanayi ürünlerinin bu bölgeden üretilmesi milli bir sorumluluktur. Filyos Vadisine en yakın ilçemiz Yenice. Yortan yol ayrımından itibaren Bartın güzergahından yapılacak bölünmüş yol ile limana mesafe daha da kısalacak. Bölünmüş yolun yapılması 11. Kalkınma Planı'nda geçtiğimiz günlerde yer aldı. Biz de hem ilgili bakanlık, hem de genel müdürlükle bu yolun en kısa sürede bitirilmesinin takipçisi olacağız. Yenice yolu artık çok işlek bir yol, ağır tonajlı araçlar bu yolu çok sık kullanıyor. Bu yolun da bir an evvel iyileştirilmesi için çalışacağız."


Konuşmanın ardından muhtarların sorunlarını dinleyen AK Parti heyeti, muhtarların sorunlarının çözülmesi konusunda kendilerine destek olunacağını sözünü verdi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Filyos, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:56 Kaynak: İHA
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