Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor - Son Dakika
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Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor

09.04.2022 10:48
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Proje Direktörü Tolga Demir, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin maketi üzerinden yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi veren Demir, altyapı çalışmalarını büyük anlamda bitirdiklerini ve üstyapı inşaat işlemlerine geçtiklerini söyledi.

Demir, tesisin, büyük ihtimalle gelecek yılın ilk çeyreğinde gazı işleyip halkın kullanımına sunacak hale geleceğini dile getirerek, "Şu anda birinci çeyrekteyiz ve yüzde 35-40 civarında inşaatımız bitti. Bunun önünde artık durabilecek bir engel görmüyoruz, bütün inşaatlar planladığımız gibi devam ediyor." diye konuştu.

"Haziran başında boruları sermeye başlayacağız"

Deniz tabanından aşağıya doğru kuyuları kazdıklarını, kazmaya da devam ettiklerini belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 kuyumuz bitti, 4 kuyu daha kazacağız. Bunu Fatih gemisiyle gerçekleştiriyoruz. Kanuni gemisiyle birlikte de bunların alt tamamlamalarını yapacağız. En sonunda Yavuz gemisi, bunların tek tek arkasından Kanuni gemisini takip ederek üst tamamlamalarını ve kuyubaşı vanalarını indirecek. Bu, üç gemimizin yaptığı iş. Bunların dışında kuyuları hazırladıktan sonra kuyuların vanalarını, ana bir manifolda yani dağıtım haznesine bağlayacağız. O dağıtım haznesini de bir boru aracığıyla karaya kadar getireceğiz."

Demir, şu anda yaptıkları işin deniz tabanında kuyuları ve aynı zamanda borunun rotasını hazırlamak olduğunu dile getirerek, "Rota içinde deniz tabanında yaklaşık 2 bin metreden başlayan ve yüzeye kadar gelen bir inşaat hazırlama işimiz var. O da büyük ölçüde haziran başında tamamlanacak ve haziran başında boruları sermeye başlayacağız. Yıl sonuna doğru da bütün dağıtım haznelerini bağlayıp yine ilk çeyrekte Karadeniz gazını buradaki tesise ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Filyos Vadisi Projesi'nin aslında çok zor bir proje olduğuna işaret eden Demir, "Dünya standartlarına baktığımızda oldukça da hızlı giden bir proje. İnsanların verdiği emekle gerek alt yüklenicilerimiz gerekse TPAO ve OTC çalışanlarının emeğiyle proje, beklenenden daha hızlı gidiyor diyebilirim. İnşallah bir sorun olmadan da böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor

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Tolga Demir, Karadeniz, Doğalgaz, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor - Son Dakika


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