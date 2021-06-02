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Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak - Son Dakika

Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak

02.06.2021 07:51
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak, System.String[]

Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi.

Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.

Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı. Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos'ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor.

Tosyalı Holding'in bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi'nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2021 günü Zonguldak'a gelerek 1.5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii'nin ibadete açılış programına katılacak. Erdoğan, geçen günlerde Filyos Limanı'ndan demir alan ve açılan kuyularda sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'ne lojistik üs olan Filyos Limanı'nda da çalışmalarda sona gelindi. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğu-batı ve kuzey-güney aksında da Türkiye'nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bölgedeki rafineri kurma çalışmaları ise sürüyor. Limanın bir bölümü TPAO'ya ayrılırken, doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması konusundaki çalışmaların kapsamı da genişletiliyor. Öte yandan karaya çıkartılması planlanan doğalgaz, bölgedeki çalışmalarının sürdüğü rafineriye ulaştırılacak. Gazın; buradan da dağıtılması bekleniyor.

"Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5'e ulaştı"

Geçen Şubat ayında Filyos Limanı'na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman altyapısının yüzde 99.5'e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, "Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5'e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU'luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir" ifadelerine yer verdi.

Kanuni Türkali'de, Fatih Amasra'da sondajını sürdürüyor

Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayında Filyos Limanı'na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi geçen 4 Mayıs günü Sakarya Gaz Sahası'na hareket etti. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası'nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor.

Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi'nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası'nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek.

Geçen 6 Nisan günü Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi de Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni arama kuyusuna giderek Amasra-1 kuyusunda yeni keşifler için başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak
Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak

Doğalgaz, Türkiye, Sakarya, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Filyos Limanı, doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak - Son Dakika Ekonomi


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