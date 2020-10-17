Filyos Limanı'nda doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilik - Son Dakika

Filyos Limanı'nda doğal gaz açıklaması öncesi hareketlilik
17.10.2020 13:23
ZONGULDAK açıklarındaki doğal gaz rezervi çalışmalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması öncesi hareketli anlar yaşanıyor.
ZONGULDAK açıklarındaki doğal gaz rezervi çalışmalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklaması öncesi hareketli anlar yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde yapacağı açıklama öncesi, doğal gaz arama çalışmalarının karadaki merkezi olan Filyos Limanı'nda bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) merkezinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.TPAO'ya ait helikopter de Karadeniz üzerinde yaptığı uçuşun ardından limana iniş yaptı. TPAO merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması heyecanla bekleniyor.
- Zonguldak
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