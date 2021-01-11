Filyos Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika

Filyos Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi

11.01.2021 15:23
Filyos Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi, System.String[]

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte yapımı devam eden Filyos Limanı'ndaki çalışmaların bitmek üzere olduğunu bildirdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte yapımı devam eden Filyos Limanı'ndaki çalışmaların bitmek üzere olduğunu bildirdi.

Tutulmaz, Polisevi'nde düzenlenen 2020 değerlendirme toplantısında, Filyos Limanı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan Filyos Vadisi projesinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nın yer aldığına işaret eden Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Birkaç projenin bir arada olduğu projedir. Ülkemizin gelişmesinde önemli merkezlerden biri olacak. Filyos Limanı'nda şu anda çalışmalar yüzde 99,5'te ve bitmek üzeredir. Limanın bir bölümü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yaklaşık 6-7 aydır kullanılmakta. Hem kullanılıyor hem de inşaat devam ediyor. Geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in açıkladığı üzere doğal gazımızın karaya çıkacağı bölge orası."

Bölgede doğal gaz borularının hazırlanması, döşenmesi ve sondaj çalışmalarında 2 binin üzerinde kişinin çalışmaya başlayacağını aktaran Tutulmaz, "Uzun vadede gazın buraya çıkmasının hem ilimiz açısından önemi vardır hem de dağıtım ana hattına buradan gidiyor olması, ilimizi yeniden ülkemizin önemli illeri arasına sokuyor. Bu da geleceğe umutla bakmamız anlamına geliyor. Burada doğrudan ilk etapta sadece endüstri bölgesinde 12 bin kişinin çalışacağı beklentisi var. Serayla ve OSB'lerle orada 20 binin üzerinde çalışan olacak. Çalışanlar ve aileleriyle orada büyük hareketlilik olacak. İlimiz adına sevindirici bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Valiliğin logosu yeniden tasarlanıyor

Tutulmaz, Zonguldak Valiliği logosunun Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıklarla bütünlük sağlanması için yeniden tasarlandığını söyledi.

Yeni logoda Cumhurbaşkanlığı forsunda olduğu gibi geçmişteki 16 Türk devletini temsil eden yıldız bulunduğuna dikkati çeken Tutulmaz, "İçte yer alan 'Z' harfi zarif biçimde tasarlanarak yan yana aynalı ve üst ortada ay yıldızı kucaklar şekilde yerleştirilmiştir." dedi.

Zonguldak'ta ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 21 Mart 2020'de tespit edildiğini hatırlatan Tutulmaz, "Şu anda şükür iyi bir konuma doğru ilerliyoruz. Canlarımızın gitmemesi ve yeniden sıkıntı yaşamamak açısından vatandaşlarımızın bu tedbirlere uymalarında fayda var. Tedbiri elden bırakmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filyos Limanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi - Son Dakika


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