Son Dakika Haberleri: "Filyos Limanı'nın cazibesi yüksek"
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"Filyos Limanı'nın cazibesi yüksek"

2 saat önce

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı ileri teknolojiye sahip yatırımcı için Filyos Limanı'nın cazibesi yüksek." dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı ileri teknolojiye sahip yatırımcı için Filyos Limanı'nın cazibesi yüksek." dedi.

Milletvekili Güneş, AK Parti Yenice teşkilatının merkez ve köy muhtarları toplantısında yaptığı konuşmada, önlerinde seçimsiz 4 yıl olduğunu ve bu fırsatı hep birlikte en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi.

Filyos Limanı'nın dünyanın dört bir yanına açılan bir köprü görevi göreceğini belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir tarafından yerli ve yabancı ileri teknolojiye sahip yatırımcı için Filyos Limanı'nın cazibesi yüksek. Filyos projesi her türlü ekonomik zorluğa rağmen kesintiye uğramadan devam edecek. Bu konuda hükümetimiz ve ilgili bakanlığımız çok kararlı. Burada üretilecek endüstri ürünlerinden ekonomik beklentimiz çok yüksek. Filyos Limanı ve endüstri bölgesi üretime başladığında bu bölge çelik vadisi olacak. Bu alandan en fazla faydalanan yerlerin başında da bizler geleceğiz."

"Teknolojik olarak kendimizi yenilemeyiz"

Güneş, Karabük olarak İlk Türk Demiri'ni üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Şimdi burada da ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ve vasıflı çeliği üretmek için tüm gayretimizi göstermeliyiz. Teknolojik olarak kendimizi yenilemeyiz ve bir üst lige çıkmalıyız. Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli çeliklerin, sanayi ürünlerinin bu bölgeden üretilmesi milli bir sorumluluktur." diye konuştu.

Milletvekili, AK Parti, Filyos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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