Filyos Limanı tanıtım toplantısı yapıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Filyos beldesinde yatırım yapacak olan Tosyalı Holding'in yatırım tanıtım programı gerçekleştirildi.

Filyos beldesindeki çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda açılış konuşmasını yapan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Liman bitmek üzere yüzde 80'i tamamlandı. Artık iş AŞ konusuna sıra geldi. Bunun için devletin ilgili kurumları görüşmelerini yaptılar. Tosyalı Holding Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapma kararı aldı. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir demir-çelik fabrikası kurulacak. Bu da Allah'ın izniyle Filyos ve bölgenin, Batı Karadeniz'in kurtuluşu olacak. Bunun yanında Tosyalı Holding'in yapacağı demir-çelik fabrikasının yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde olacak. Biz de Filyos olarak en büyük sorunumuz olan işsizliği çözmüş olacağız" diye konuştu.

25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı'nın Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması hedefleniyor. 597 hektar alana sahip olan Filyos Endüstri Bölgesi'nde orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların yapılması bekleniyor.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, "Filyos ülkemiz için önemli, bölgemiz için çok önemli bir yatırım sahasıdır. İnşallah bizler bunu çok uzun zamandır bekliyorduk. Bölgemizde yıllardır özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konu üzerinde durmasıyla beraber bölgemizde liman sahasının inşaatı başladı. Yüzde 80'ler seviyesine geldi. Bununla beraber endüstri bölgemizde yatırımcı bekliyorduk. Özellikle Tosyalı Holding'e çok teşekkür ediyorum. Filyos'a bir dünya markasını kazandıracağından eminiz" diye ifade etti.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Sanayi tesisi denildiği zaman akla ilk önce tüten bacalar geliyor. Ama şunu gururla söyleyeyim ki sahip olduğumuz şu anki tesisler ve teknolojimiz emin olun zeminine basmaya kıyamıyorsunuz. Tertemiz pırıl pırıl tesislere ve teknolojilere sahibiz. Çevremizde bu bölgenin çok büyük imkanları var. Erdemir gibi çok güzide bir dev sanayi kuruluşu var. Karabük'te Kardemir var. Zaten bir demir-çelik ana sanayisi var. Üzerime böyle dert edindim. Burada nasıl bir endüstri oluşursa tam buranın doğasına uygun, tabiatına uygun bir yapılaşma olur diye. Burada ana bir demir-çelik endüstrisine ihtiyaç yok. Burada uç ürünlere gelinen ve bacasız bir sanayi oluşması lazım. Beyaz eşyaya, otomobil endüstrisine çelik üreten ana hammaddesini çevredeki çelik üreticilerden alıp bir temiz endüstri oluşturmamız lazım. Bunun örneğini birçok yerde ortaya koyduk. Dünya üzerinde şu anda 25'den fazla tesisimiz var. Osmaniye, İskenderun, Avrupa, Cezayir, farklı Afrika ülkelerinde tesislerimiz var. Özellikle burada bizim ilk yatırımımızla beraber benim beklentim etrafımızda sanayi kümelenmesinin oluşmasıdır. Yıllar önce Osmaniye'de ilk yatırıma gittiğimde tekstile dayalı işletmeler vardı. Tekstilciler demir-çelik ile yan yana olur mu diye beni ziyarete gelmişlerdi. Ancak biz o günkü taahhütlerimizden çok daha ötesine gittik. Evsel atık bile olmayacak diye kararlılıkla yatırımlarımıza başladık. Bu gün hiçbir yatırımımızda evsel atığımız bile yoktur. Hepsi geri dönüşümlüdür. Osmaniye'de bu gün 50'den fazla fabrika etrafımızda kümelendi. Yarısından fazlası bize ürün yapıyor. Bir o kadar da bizden aldığı ürünlerle yatırım yapıyor. Zaten böyle bir yere benim tek başıma gelmem bir anlam ifade etmez. Bu gün bile benim gelmemle beraber bu işin bereketi gelmeye başladı. Ben eğer burada bir işaret fişeği olursam dünyanın dört bir yanından sanayici dostlarımızı buraya toparlayabilirsek tam bu bedene uygun bir elbise biçersek, atıksız, temiz, ülkemizin beyaz eşya endüstrisi, gıda endüstrisine uygun ürünleri buradan gönderebilirsek hem bu bölgeye olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz hem de ülkemize olan borcumuzu ödemiş oluruz. Devletimiz bu güne kadar buraya muazzam bir yatırım yapmış. Cumhurbaşkanımızdan tutun bütün bakanlarımız. Biz kendimiz böyle bir limanı projelendirmeye bile gücümüz yetmez. Çok ciddi yatırım var. Ülkenin bütün kaynakları buraya aktarılmış. Bir yandan otoyol bağlantısı, Türkiye'nin Endüstri Bölgeleri'ne, Kocaeli ve Bursa bölgesine yakınlığı burayı çok avantajlı kılıyor. Ama öncülük lazım. Birilerinin risk alıp gelip öncü olması gerekiyor. Sağolsun Cumhurbaşkanımız olsun bakanlarımız olsun bir an evvel buralara gelip yatırım yapmamızı bizden istediler. Biz de buraya uygun yatırıma başlayacağız. Ben diğer yatırımcı, sanayici, arkadaşlarımı dostlarımı da beraberimde getireceğim. Getirmemiz lazım. Ülkemizin bu bölgesinin de kendisine yakışır bir şekilde enerjiyle ülkemizin ekonomisine değer üretmesi lazım. Devletimiz gereğini yapmış. Bütün yatırımlarını yapmış. Ben bu limanı kıskanarak izledim. Akdeniz bölgesinde böyle bir liman yok. Hakikaten buraya çok ciddi yatırım yapılmış. Kıymetini bilmemiz lazım, karşılığını vermemiz lazım. Siyasetçilerimiz, ülkemizin lideri gerekli her türlü riski üzerine alarak burayı yapmış. Bundan sonra bize düşen buraları endüstri ile donatıp herkese iş ve AŞ imkanı sağlamamız. Ben bu niyetle buradayım. Allah nasip ederse bir sürü yasal süreçler var. Çevre izinler, projelendirmeler var. Bunlarla ilgili geçen sene geldik döndük ama boş durmadık. Mustafa Varank bakanım her hafta arıyor. Ne durumdasınız diye? Ankara buranın derdini hemhal edinmiş durumda. Ne zaman ki burada tesisler üretime başlar. O zaman hakikaten hepimiz esasa ulaşmış oluruz. Ben bu gün burada ev sahipliği yapan başta belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Fuat bey ile beraber 5 ay kadar oldu. Kendilerine buraları tanıtıp takdim ettiğimizde o gün beğenilerini sunmuştu. Bu gün gelip burada sunum noktasına gelmiş olmaktan dolayı bakanlığımız olarak teşekkürlerimi bir kere daha sunmak istiyorum. Bu konuda gerek Tosyalı Grup'tan, gerek bakanımız başta olmak üzere bütün bakanlığımıza emeği geçen milletvekillerimizden belediye başkanımızdan teşekkür ediyorum. Burası endüstri bölgesi diyoruz ama bir 6 milyon metrekare endüstri bölgesi var. Onun altında serbest bölge var. Toplam 23 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. 2015'ten bu tarafa üzerinde çalışılan bir yapılanma. Bence gerçekten o günden bu güne bu noktaya gelmiş olan böyle bir sanayi alanımız yok. Bütün sanayi alanlarımıza baktığımız zaman, altında su mu var, ağaç şuradan mi geçiyor derken endüstri bölgesi kurmak çok meşakkatli çalışmayı gerektiriyor. Bu süreci gerçekten hızlı geçtiğimizi anlatmak istiyorum. Şimdi de Filyos Limanı inşaatı hızla devam ediyor. Filyos'ın çok nitelikli bir limanı bütün Türkiye ağına bağlı deniz yolunun yanı sıra geliştirilecek karayolu ağı ile önümüzdeki dönemde çok önemli bir görev üstleneceğine inanıyorum. Şu anda 6 bakanlık ile Türkiye'nin lojistik planını çıkarıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kuzeydeki Karadeniz boyunca bir kaç tane limanımız var. Bu limanların etki değerlendirmelerini yapıyoruz. Görüyoruz ki Türkiye'nin tümünü bir ağ gibi kabul ediyoruz. Kuzey, güney limanları, aradaki demiryolu ve karayolları kuzey güney aksında Filyos'un Antalya Limanı'na bağlı olduğu demiryolu ve otoyol şeklinde ciddi çalışmamız var. 600 hektarlık endüstri bölgesinde demir-çelik endüstrisi çok önemli alanlarından bir tanesi. Sadece çelik kendi başına anlam ifade etmiyor. Çeliğe dayalı endüstriler, otomobil, elektrik, elektronik, ulaşım araçları imalatı hemen arkasında geliştirilmesi gereken konular olarak bekleniyor. Tosyalı grubunun bu ilk yatırım hamlesi inanıyoruz ki kendileriyle yaptığımız uzun süreli görüşmelerde bu bölgede kendilerini aynı zamanda her endüstri bölgesi hukukuna göre de yönetici şirket ile de donatmak istiyoruz. Kendilerinin bu bölgede lider olabilmesi için bir çabamız var. Kendilerinin de beraber çalıştıkları yan endüstrileri de buraya da taşıyabileceklerine inanıyoruz. Otomotiv ve beyaz eşya endüstrisinde sac üretiminde yüzde 15'i kadarını Türkiye'de üretiyoruz. Bu yüzde 85'lik açığın kapatılmasının da önüne geçebileceklerini, gayri safi açığımızın önemli bir kısmını buradan kapatabileceklerine inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde el birliğiyle bu çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgede yaklaşık 10 bin kişilik istihdam oluşacağına, 1.5 milyar dolarlık yatırım çekebileceğimizi, 2 milyar dolarlık ciro elde edebileceğimizi, 750 milyon dolarlık ihracata ulaşabileceğimiz fizibilitemiz var. Devamındaki gelişme bölgelerini de geliştirip oraları dolduracağımıza da inanıyoruz. Bölgedeki hava alanının rehabilite edilip kullanılmasıyla da bölgenin havayoluyla da kullanılabilmesini sağlayacağız."

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da "Bu gün bölge açısından tarihi günü birlikte yaşıyoruz. Burada bölgesel bir on yılları aşan hayalin gerçekleşmek üzere olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben 2008 yılında Kastamonu Valisi iken Ulaştırma Bakanımıza İnebolu Limanı için gittiğimde Filyos Limanı'nı yapacağını söylemişti. Bölgesel kalkınma projesi olan Filyos Projesi'nin gerçekleşmekte olduğunu görmek hepimiz için tarihi bir an. Bölgenin asıl varlığı taşkömürü, kömür yokken Zonguldak yoktu. Sonra kömür oldu, Kardemir oldu. Kardemir yokken Karabük yoktu. Sonra Erdemir oldu. Ama bölge Bartın-Karabük-Zonguldak bir bütün. Bir bütün olduğunu Filyos ile tekrar görüyoruz. Bölgemizin en önemli cevherden çelik üreten iki tesisi bölgede, üçüncüsü de Filyos'ta daha ileri versiyonlarla bölgede konuşlanacağını duymak mutluluk vericidir. Dün aradılar bu karar verildi. Tosyalı Holding bölgeye gelecek. Bir işaret fişeği olacak. Bölgenin gerçek potansiyeli olan çelik için gelecek ve kalkınma hamlesi buradan başlayacak. Geldiğim günden bu tarafa kalkınma ajansımız çerçevesinde çelik adıyla bir kümelenme çalışması içerisindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda TTK'ya ilana çıktık. 35 bin kişi başvurdu. Bölge sürekli kan kaybediyor. Artık bu işlerin tamamı tersine dönecek. Gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Duble yollar, otoyollar, tren hattı, tren yolu, havayolu son yıllardaki bütün çalışmalar bu projeyi hareketlendirmek için organize olmuş. Devletin çalışmalarının üzerine özel sektörümüz de ilk ışığı yaktılar. Bölge için çok önemli bir an" diye konuştu.

Tanıtım töreni plaket takdimi ile sona erdi.

