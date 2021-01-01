ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak - Son Dakika

ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak

01.01.2021 11:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacağını açıklaması, kentte heyecanla karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkacağını açıklaması, kentte heyecanla karşılandı.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Dönmez'in açıklamasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yansımaları bakımından zor bir yıl olduğunu belirten Demir, yerinde ve zamanında alınan tedbirlerle devlet, özel sektör ve vatandaşların bu yılı en az zararla atlatma gayretinde olduklarını söyledi.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin devam ettiğini, yılın ülkenin geleceğine olan güveni pekiştiren en iyi haberini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldıklarını dile getiren Demir, Zonguldak açıklarında keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ülke açısından ve stratejik bakımdan çok önemli bir keşif olduğunu vurguladı.

Demir, "Zonguldak, taş kömürüyle Türkiye'nin sanayi devriminin gerçekleştirilmesine, ekonomik büyümenin sağlanmasına çok önemli katkılar vermiştir. Bu defa yeni yapılan doğal gaz keşfiyle birlikte Zonguldak doğal gazıyla inşallah Türkiye ekonomisine can verecek, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine ciddi, önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Zonguldak ekonomisine ciddi katkıları olacak

Doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması noktasında keşfin yapıldığı ilk günden itibaren bir iki alternatif üzerinde durulduğunu belirten Demir, şöyle devam etti:

"Burada biz Zonguldak'ın ve Filyos'un en güçlü adaylardan olduğu fikrimizi beyan etmiştik. Sağ olsun sayın bakanımız bu alanda Zonguldaklılara yılın son güzel müjdesini vermiş oldu. Bizim 25 milyon tonluk dev bir limanımız faaliyete geçme aşamasına zaten gelmişti. 25 milyon tonluk limanımızın hemen arkasında da endüstri bölgesi 6 bin dekarlık büyükçe bir alanımız vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, Zonguldak açıklarında keşfedilen gazın karaya çıkış, rafinaj ve ana şebekeye bağlanma noktası olarak Filyos'u tercih etmesinden ziyadesiyle mutluluk duyuyoruz. Bu doğal gazın karaya bağlantı noktasında muhakkak kurulacak rafinaj tesisleri, buna bağlı gelişecek yan sanayiyle birlikte Zonguldak'taki yerel ekonomimize de ciddi katkıların geleceğini öngörüyoruz."

"İnşallah daha iyi olur"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil de kentte uzun yıllardır kömür üretimi gerçekleştirildiğini ve kömürle özdeşleştirilen bir şehir olduklarını dile getirerek, bölgede doğal gazın da bulunmasının kent için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Kentin bunu hak ettiğini söyleyen Yeşil, "Kent için yapılması gereken ne varsa halk olarak, sivil toplumlar, sendikalar, iktidarı ve muhalefetiyle hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bakanımızın Zonguldak için söyledikleri bizleri memnun etti, biz mutluyuz, inşallah daha iyi olur." dedi.

Kent sakinlerinden Sevgi Tan, doğal gaz rezervinin Filyos'ta karaya çıkarılacak olmasının kente özellikle istihdam açısından avantaj sağlayacağını belirterek, "Bu haber kent için çok güzel oldu. Kent yalnızca kömür üretimiyle değil, doğal gazla da anılacak. Buranın gelişmesi bakımından çok önemli." diye konuştu.

Vural Tuncer de Zonguldak için avantaj olan bu durumun ilin özellikle istihdam açısından "göç veren kent" durumundan uzaklaşmasını sağlayacağını kaydetti.

ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak
ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak
ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak
ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak

Zonguldak, Türkiye, Filyos, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ZONGULDAK - Filyos Limanı, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak - Son Dakika Ekonomi


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