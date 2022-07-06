FİLYOS'TA DENİZ ÇAMUR RENGİNE BOYANDI - Son Dakika
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FİLYOS'TA DENİZ ÇAMUR RENGİNE BOYANDI

06.07.2022 14:16

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı'ndan gelen sular Karadeniz'i çamur rengine boyadı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı'ndan gelen sular Karadeniz'i çamur rengine boyadı.

Kentte geçen hafta etkili olan sağanak yağışla birlikte dereler taştı, tarım alanları sular altında kaldı. Taşan derelerle birlikte, su seviyesi yükselen Filyos Çayı da Karadeniz'e çamurlu bir şekilde aktı. Çayın taşıdığı sular denizi çamur rengine boyadı. Filyos Kalesi'nin diğer tarafında yer alan plajda ise vatandaşlar güneşli havayla beraber çamurdan etkilenmeyen masmavi suların tadını çıkardı.

YORUMLAR
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Bakan Dönmez: 'Castorone gemisi Karadeniz'in derin taraflarında boru serim işini yapacak. Bakan Dönmez: 'Castorone gemisi Karadeniz'in derin taraflarında boru serim işini yapacak. KARADENİZ'DE DERİN DENİZ BORULARINI SERECEK GEMİ ZONGULDAK'TA KARADENİZ'DE DERİN DENİZ BORULARINI SERECEK GEMİ ZONGULDAK'TA
Kaynak: DHA

Filyos Çayı, Karadeniz, Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FİLYOS'TA DENİZ ÇAMUR RENGİNE BOYANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FİLYOS'TA DENİZ ÇAMUR RENGİNE BOYANDI - Son Dakika
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