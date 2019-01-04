Son Dakika Haberleri: Fım'den Türkiye'ye İki Büyük Organizasyon

Fım'den Türkiye'ye İki Büyük Organizasyon

2 saat önce

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM), Afyonkarahisar'da başarıyla gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 18. ayak mücadelesinin ardından Türkiye'ye iki büyük organizasyon daha verdi.

Fım'den Türkiye'ye İki Büyük Organizasyon, System.String[]
Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM), Afyonkarahisar'da başarıyla gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) 18. ayak mücadelesinin ardından Türkiye'ye iki büyük organizasyon daha verdi.

FIM, Eylül 2018'deki başarılı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) organizasyonu sonrasında, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın birer ayaklarının Afyonkarahisar'da düzenlenmesini kararlaştırdı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağının yanı sıra Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final yarışları ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın bir ayağı, 7-8 Eylül 2019'da Afyonkarahisar'da düzenlenecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, 4 sınıfta (MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yüzlerce sporcu Avrupa ve dünya şampiyonluğu yolunda mücadele verecek.

"Dört farklı sınıfta şampiyonalara ev sahipliği yapacağız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, FIM'in geçen sene düzenledikleri organizasyona "tam not" verdiğini belirterek, "Şampiyonanın organizatörü Youthstream tarafından da Afyonkarahisar'ın ilk senesi olmasına rağmen 2018 MXGP Ödülü'ne layık görülmüştük. Bu iki önemli takdir bizi önümüzdeki yıllar için de ayrıca motive etti. FIM'deki bu başarımız, bize Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, kadınlarda final ayağının Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacağını hatırlatarak, "Dört farklı sınıfta şampiyonalara ev sahipliği yapacağız. 2019 yılının şampiyonu burada belli olacak. Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyoruz. Geçen seneden daha iyi bir organizasyona imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Avrupa, Motosiklet, Afyonkarahisar, Türkiye, Spor
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