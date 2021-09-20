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FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak - Son Dakika

FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak

20.09.2021 13:25
FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak, System.String[]

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan "FIM Mototour of Nations TURKEY" Kuşadası'nda gerçekleştirilecek.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan "FIM Mototour of Nations TURKEY" Kuşadası'nda gerçekleştirilecek.

Ülkemizde düzenlenecek en önemli spor gezi organizasyonlarından olan FIM Mototour of Nations TURKEY, 21-24 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde düzenlenecek.

Spor Turizmi kapsamında FIM tarafından ülkemize verilen "Uluslararası Motosiklet Turu Türkiye" organizasyonuna farklı ülke federasyonları aracılığıyla 100 motosiklet sürücüsü katılacak. Budget Motosiklet, ECC Tur ve ANLAS'ın da destek verdiği organizasyon kapsamında motosiklet tutkunları, dünyaca ünlü tatil merkezi Kuşadası'nda konaklayacak olup, 3 gün boyunca farklı rotalarda yer alan turistik ve tarihi yerleri ziyaret edecek.

Organizasyon ile ilgili basın toplantısı Kuşadası'nda yer alan tarihi Kervansaray'da düzenlendi. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Vekili, Volkan Alkış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Delegesi Panagiotis Kalaitzis katıldı.

Motosiklet tutkunları gezi kapsamında; tarihi MÖ 6000'e kadar uzanan ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, sakin kıyı beldesi Sığacık, bir yarımada kenti olan Urla, bünyesinde ünlü otomobil markalarının ilk modelleri ile farklı tarzda motosikletlerin yer aldığı KEY Müzesi ve 64.000 antik esere sahip Selçuk Efes Müzesi başta olmak üzere tarihi yerlere sürüşler düzenleyecek.

Öte yandan sevilen sanatçı Fedon, organizasyonun galasında konuklara konser verecek.

Program ise şöyle:

22 Eylül Çarşamba (08: 30-18: 00)

Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort), Pamucak-Gümüldür-Ürkmez-Seferihisar-Sığacık-Azmak Koyu-Kuşçular Köyü-Urla Meydanı-İzmir-Karabağlar- Torbalı (Key Müzesi)-Selçuk-Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort)

23 Eylül Perşembe (08: 30-18: 00)

Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort), Davutlar-Ağaçlı Köy-Söke-Gülbahçe-Milet Ören Yeri-Akkoy- Didim Apollon Tapınağı-Söke-Ortaklar-Selçuk Meryem Ana Evi-Efes Antik Kent-Pamucak- Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort)

24 Eylül Cuma (10: 00)

Kuşadası şehir korteji - Marina (Milletler geçişi) - AYDIN

FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak
FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak

Togo Cumhuriyeti, Motosiklet, Kuşadası, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda Yapılacak - Son Dakika
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