Son Dakika Haberleri: Fin güzellerden Alanyaspor'a destek
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Fin güzellerden Alanyaspor'a destek

50 dakika önce

Fin güzellerden Alanyaspor'a destekANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa giren Finlandiyalı güzeller, Alanyaspor formasıyla poz vererek şehrin takımına destek oldu.

Fin güzellerden Alanyaspor'a destek

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kampa giren Finlandiyalı güzeller, Alanyaspor formasıyla poz vererek şehrin takımına destek oldu.

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın katkılarıyla Alanya'da kampa giren Miss Finland Güzellik Yarışması'nın 10 finalisti ilçenin tarihi mekanlarını gezerek keyifli anlar yaşama fırsatı buldu. Kampını sürdüren güzeller son olarak ise ilçenin batı girişindeki Alanya Kalesi'nin eşsiz manzarasının bulunduğu parka gelerek objektiflere poz verdi. Aytemiz Alanyaspor'a destek için turuncu yeşil forma giyen güzeller, kameralara poz vererek 'Şampiyon Alanyaspor' dedi. Fin güzellerin Alanya kampı yarın sona erecek.

Fin güzellerden Alanyaspor'a destek

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:39 Kaynak: İHA
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