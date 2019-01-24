Fin Pazarı Kapasite Arttıracak

Finlandiya
'da düzenlenen Matka Turizm Fuarı tamamlandı. Finlandiya'da yapılan turizm fuarında tur operatörleri rezervasyon ve kapasite artışı müjdeleri verdi.
Finlandiya'da düzenlenen Matka Turizm Fuarı sonlandı. Fuarda Alanya
'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uslu temsil etti. Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Uslu, Matka fuarının İskandinavya
'nın en büyük turizm fuarı olduğunu söyleyerek, "Fuara yaklaşık 65 bin kişi katıldı. Fuarın ilk günü turizm profesyonelleri, diğer günler ise tüketiciler için açıldı. Fuar boyunca Fin vatandaşları çeşitli acenteleri ziyaret ederek çok avantajlı promosyon ve kampanyalardan yararlandı. Fuarda karavan ve emlak bölümü de büyük ilgi gördü" dedi.
"Türkiye
rezervasyonları artışta"
Uslu, açıklamalarının devamında, "Bakanlık çatısı altında yer aldığımız fuarda Türk Hava Yolları
(THY
) da vardı. Emlak bölümünde ise IDEAL Real Estate Alanya'yı temsil etti. 2019 yılı için Finlandiya pazarında beklentiler olumlu yönde. Artışın Türkiye genelinde 2018 rakamlarına göre yüzde 20-25 arasında olması bekleniyor" dedi.
'Finlandiyalılar son dakika peşinde"
Finlandiya'nın en büyük tur operatörü Aurinko Matkat'ın Türkiye temsilcisi Exotic Tour'un sahibi Cengiz Topçu, geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimizi, artışın şimdiden yüzde 20 seviyelerinde oluğunu söyledi. Ancak Finlandiyalılar geçen seneki gibi sıcak bir yaz geçirmek umuduyla tatil rezervasyonlarını son dakika yapma eğiliminde olduklarını söyledi. - STOCKHOLM