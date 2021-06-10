Fin ve Türk firmalar yeni nesil tekstili konuşacak - Son Dakika

Türkiye'nin AB'nin en büyük ikinci tedarikçisi olduğunu söyleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Ülkemizin tekstil ihracatının yüzde 50'sini, hazır giyim ihracatının ise yüzde 70'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğimiz dikkate alınırsa sektörümüzdeki tüm paydaşlar, bu güçlü konumumuzu korumak için Yeşil Mutabakat'ın yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda. Sıfır atık uygulamaları tekstil ve moda sektörünün öncelik vermesi gereken en kritik konulardan biri. Ancak bu sadece bir çevre, mevzuat sorunu değil. Bizim 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı önümüze alıp; tüm tesislerimize, enerji ve su kullanımımıza, atık yönetimlerimize, iş gücümüze, eşitlik stratejilerimize; ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve çevresel sürdürülebilirlik gözüyle bakmamız gerekiyor." dedi.

Ulusal bir inovasyon gündemi oluşturmak için çabalıyoruz

Sertbaş, Business Sweden iş birliğinde SUSTAINEIBILITY TALKS webinarının ilk bölümünde çevre bilinci ve atık yönetiminde dünyanın en ileri ülkelerinden biri olan İsveç ile moda markalarının sürdürülebilir üreticilerle çalışma stratejilerini konuştuklarını hatırlattı.

"Bu kez de Finlandiya'daki sürdürülebilir-yenilikçi tekstil çözümlerini, Yeşil Anlaşma perspektifinde inceleyeceğiz. Finlandiya, 2016 yılında döngüsel ekonomiye yönelik ulusal bir yol haritası hazırlayan dünyadaki ilk ülke. Harcamalarının yarısını yeşil dönüşümü desteklemeye ayırıyor ve döngüsel ekonomi uygulamasına geçtiğinden beri yılda 2-3 milyar euro değer yaratıyor. Ülkedeki alım grupları ve tüketiciler, sürdürülebilirlikle ilgili çalışma yapan tedarikçilerle çalışma konusunda son derece istekli. Özellikle son 3 yıldır sürdürülebilirlikle ilgili gerçekleştirdiğimiz önemli atılımlar, Fin firmaları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Biz sürdürülebilirliği, "en kısa zamanda çözülmesi gereken bir sorun" düşüncesinden çıkarıp, tüm paydaşların iş yapış biçimlerine, hatta günlük yaşama sirayet etmesi gereken ulusal bir inovasyon gündemi oluşturmak için çabalıyoruz."

Finlandiya'da fırsat kapısı açık: Sektörümüzün aldığı payı yüzde 10'a çıkaracağız

Finlandiya'nın yıllık 2 milyar dolarlık hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil ithalatı gerçekleştiren bir pazar olduğunu açıklayan Burak Sertbaş, "Bu ithalattan sektörümüzün aldığı yüzde 6'lık payın yüzde 10'a çıkması ve ikili ticari ilişkilerimizin çok daha yüksek bir hacme ulaşması adına en önemli adımlardan birini atıyoruz. Türk firmaları odağını döngüsel ekonomiye ve düşük emisyonlu çözümlere kaydırmak için altın bir fırsata sahip. Sürdürülebilirlikte ilk sıralarda olan İskandinav ülkeleriyle uzun zamandır temas halindeyiz. Önümüzdeki süreçte de inovasyon ve rekabetçilikte İsveç, Finlandiya gibi başarılı örnekleri firmalarımızla bir araya getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.