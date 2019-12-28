Final, basketbolda Malatya şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Final, basketbolda Malatya şampiyonu - Son Dakika

Final, basketbolda Malatya şampiyonu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen liseler arası Basketbol İl Şampiyonasında, Final Malatya Anadolu Lisesi Basketbol takımı birinci oldu.

Final, basketbolda Malatya şampiyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen liseler arası Basketbol İl Şampiyonasında, Final Malatya Anadolu Lisesi Basketbol takımı birinci oldu.


Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen liseler arası Basketbol il şampiyonasında finale, Final Malatya Anadolu Lisesi ile Çınar Koleji kaldı. Müsabaka sonunda, Final Malatya Anadolu Lisesi Basketbol takımı, Çınar Koleji'ni 64-59 yenerek il birincisi oldu.


Final Okulları Malatya kurucu müdürü Hasan Doğan, Basketbol il şampiyonasında il birincisi olan öğrencileri kutlayarak, bölge şampiyonasına da iddialı hazırlanacaklarını vurguladı.


Malatya birincisi olan olmada emekleri olan beden eğitimi öğretmenleri ve başarılı olan öğrencileri kutlayan Doğan, bölge şampiyonasında da Malatya'yı en iyi temsil edeceklerine inandığını kaydetti. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
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