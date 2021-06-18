Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor!

18.06.2021 17:47

Sızan bilgilere göre iki oyun da Epic Store'da yer alacak

2020 yılının en beğenilen aksiyon rol yapma oyunlarından biri olan Final Fantasy VII Remake Epic Games mağazasının veri tabanında gözüktü. Bunun yanı sıra Alan Wake Remastered da sızan görüntülerin bazılarında yer aldı.

Remedy ve Square Enix için sürpriz olmadı

'in Final Fantasy VII Remake'i bir süredir PC'ye getirmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Daha öncesinde 2020 yılının Haziran ayında oyunun PC için demo kodları sızdırılmıştı. Ayrıca Nisan ayında gösterilen oynanış videosu bazı PC görüntüleri içeriyordu. Oyun yalnızca PlayStation 4 ve 5 için çıkarılmış olmasına rağmen satış rakamları oldukça iyi durumdaydı. 2020 yılında içlerinde Genshin Impact, Persona 5, Wasteland 3 ve Yakuza: Like a Dragon gibi müthiş eserlerin olduğu en iyi rol yapma oyunu kategorisinde yılın oyunu seçilmişti.

Öte yandan Remedy tarafından geliştirilen CONTROL oyununun Epic Games mağazına daha önce gelmiş olması Alan Wake Remastered'ın gelebilme ihtimalini daha da arttırıyor.

İşte Epic Games mağazasının veri tabanından sızan bazı görüntüler:

Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor!
Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor!
Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Square Enix, epic games, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor! - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Soldado futbolu bıraktı
19:15 Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giymişti! Roberto Soldado, futbolu bıraktı
18:20 Dominik Livakovic'in Transferinde Yeni Gelişme: İstanbul'a Gelecek
18:16 İstanbul'a mı geliyor? Kaledeki yeri sallanan Livakovic'den haber var
18:14 Depremde Etkin Rol Oynayan Metin Gürak, Genelkurmay Başkanı Oldu
18:14 Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
18:10 Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı tanıyalım! Deprem bölgesinde verdiği talimatla hatırlanıyor
18:09 Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
17:50 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:49 İnternet Sitesinde Satılık Az Kullanılmış Tabut İlanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 19:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Final Fantasy VII Remake ve Alan Wake Remastered Epic Games mağazasına geliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement